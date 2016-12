Kerry defiende el principio de dos Estados como única solución en O.Medio

Washington, 28 dic (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, reiteró hoy - y pese al "grave peligro" en que a su juicio se encuentra- la defensa del principio de los dos Estados como única solución para el conflicto palestino-israelí.

En una comparecencia en el Departamento de Estado, Kerry aseguró que la defensa de ese principio fue la razón que llevó a Estados Unidos a no vetar la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU contra los asentamientos israelíes en territorios palestinos, aprobada el pasado día 23.

"No vamos a defender una dinámica peligrosa", dijo Kerry, quien reiteró que esa resolución tiene "el objetivo de defender la solución de los dos Estados".

En su intervención, de casi hora y media de duración y en la que solo habló del problema palestino-israelí, Kerry insistió en que EEUU sigue apoyando la "solución de dos Estados" como "única forma" de lograr una paz "duradera".

"No debemos perder la esperanza en la solución de los dos estados, porque no hay otra alternativa viable", señaló Kerry, al tiempo que instó a las partes en conflicto a sentarse a negociar.

"No podemos imponer la paz", afirmó Kerry, quien recalcó que "la paz solo se puede lograr con contactos directos".

Estos podrían los últimos esfuerzos de Kerry como secretario de Estado para que palestinos e israelíes se sienten a negociar antes de que Barack Obama entregue la Presidencia a Donald Trump, el próximo 20 de enero.

Israel, cuyas relaciones con EEUU se han deteriorado en los últimos años del gobierno de Obama, criticó duramente la abstención estadounidense en la votación del Consejo, ya que Washington le había protegido en el pasado de resoluciones parecidas pese a oponerse a su política de establecer nuevas colonias en territorios palestinos.

La política estadounidense hacia Israel, no obstante, parece que va a dar un giro total con la llegada de la nueva Administración de Trump, quien se adelantó a la comparecencia de Kerry para expresar su respaldo al Gobierno israelí y criticó a Obama por no vetar la resolución, que fue aprobada con 14 votos a favor y la única abstención de EEUU.

"¡Mantente fuerte, Israel, que se está acercando el 20 de enero!", dijo Trump en una serie de tuits publicados hoy.

El presidente electo ya había pedido la semana pasada que EEUU vetase la resolución, algo que pareció irritar al gobierno de Obama por sus constantes intromisiones antes de ocupar la Presidencia.

Trump dijo que no se puede seguir "dejando que Israel sea tratado con tanto desdén y falta de respeto", y anticipó que ese trato cambiará radicalmente cuando llegue a la Casa Blanca.

Kerry puso en duda el verdadero compromiso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con la solución de dos Estados; describió a su Gobierno de coalición como el más derechista de la historia de Israel y dijo que tiene una "agenda impulsada por los elementos más extremistas".

Netanyahu había acusado a Washington de abandonar a Israel con la aprobación de la resolución en el consejo de Seguridad de la ONU e incluso insinuó que el gobierno de Obama pudo estar detrás.

"La Administración Obama siempre ha defendido a Israel", aseguró Kerry, que recordó que "todos los gobiernos (de EEUU) se han opuesto a los nuevos asentamientos" israelíes en los territorios palestinos y que "todos los países del mundo" se oponen a ellos.

La decisión se tomó "de acuerdo con nuestros valores", insistió el secretario de Estado, que recordó igualmente que "no hay absolutamente ninguna justificación para el terrorismo".

"La ampliación de los asentamientos no tiene nada que ver con la seguridad de Israel", indicó tajantemente Kerry, que reconoció, no obstante, que los asentamientos no son "el principal motivo" del conflicto, pero sí representan una traba a una posible solución.

"No podemos ignorar las aspiraciones palestinas", agregó, para subrayar que "nadie que esté seriamente comprometido con la paz puede ignorar las consecuencias" de establecer nuevos asentamientos.

"La de dos Estados es la única solución para la región que puede garantizar el futuro de Israel y la dignidad de los palestinos", zanjó el secretario de Estado.