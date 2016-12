Javier Fernández cierra un "gran" año patinando con Sweet California o Huecco

Madrid, 28 dic (EFE).- El campeón del mundo y de Europa de patinaje sobre hielo Javier Fernández cierra este jueves un año que ha sido "muy bueno" para él con un espectáculo, en el Palacio de Vistalegre de Madrid, que fusiona su deporte con la música en directo de Sweet California, Henry Méndez o Huecco, entre otros.

"Hago un balance muy bueno (del 2016), empezamos con buenas competiciones, hemos conseguido revalidar el título mundial y el europeo y acabar el año con este evento va a ser la bomba", ha manifestado Fernández a los medios de comunicación hoy durante el ensayo de la exhibición "Revolution on Ice".

Al próximo año 2017, este deportista madrileño (1991) le pide una "buena temporada" en la que logre revalidar el campeonato del Mundo y el de Europa y pueda "entrenar al cien por cien" para llegar "a tope" a la cita olímpica de febrero de 2018.

En "Revolution on Ice" participarán patinadores de estilos y procedencias "muy diferentes", como la rusa y vigente campeona del Mundo y de Europa, Evgenia Medvedeva, la japonesa Miki Ando, el canadiense Shawn Sawyer, la pareja italiana de Anna Capellini y Luca Lanotte y la estadounidense formada por Zachary Donohue y Madison Hubbell.

Todos ellos bailarán al ritmo de la música en directo que pondrán los grupos Sweet California y Los Patax, así como populares los artistas Huecco, Henry Méndez, Diana Navarro y Eva Ruiz.

"Será un evento navideño espectacular en el que habrá un poquito de todo", ha dicho Fernández antes de añadir que el objetivo de "Revolution on Ice" es "acercar" el patinaje sobre hielo al público y enseñarle algo que "aún no ha visto" porque está "acostumbrado" a disfrutar de este deporte "en competición y no en exhibición".

En ese sentido, el patinador olímpico cree que la disciplina que practica sigue siendo "totalmente nueva" en España y que "hay que seguir promocionándola, haciendo eventos, saliendo más en las televisiones y en la prensa y trabajando duro".

El actor y presentador David Moreno será el encargado de conducir "Revolution on Ice", mientras que la dirección artística recaerá en Maite Marcos, quien también se responsabilizará de la coreografía junto al ex patinador canadiense David Wilson.