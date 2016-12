Angeliño: "La ambición del club ha sido clave para que hoy esté aquí"

Girona, 28 dic (EFE).- El Girona ha presentado hoy al defensa José Ángel Esmorís Tasende, más conocido como Angeliño, procedente del Manchester City y que ha asegurado que la ambición del club catalán ha sido "clave" para su contratación.

Angeliño, que llega a Girona como cedido hasta el mes de junio y se define como un jugador "competitivo y de ambiciones altas", ha reconocido estar "muy contento y con ganas de ayudar" a un equipo que le ha atraído debido al "interés del club y lo bien que me ha hablado Pablo Maffeo".

El zurdo, acostumbrado a jugar como lateral, ha dejado claro que no tiene ningún problema con el sistema 3-5-2: "He jugado algunas veces ya de carrilero, me defino como un lateral muy ofensivo y creo que el carril se adapta perfectamente a mis características", ha afirmado.

Acerca de su salida del City, Angeliño, de tan solo 19 años, ha apuntado que a su edad lo importante es "tener minutos y aprender", y ha añadido que hasta ahora no tenía la continuidad que espera encontrar en Montilivi.

Respecto al defensa gallego, el secretario técnico del Girona, Quique Cárcel, ha destacado que "parte con ventaja al ser el único carrilero zurdo (si se confirma la baja de Saúl) y las características que tiene estoy seguro de que nos vendrán muy bien para esta posición".

Preguntado sobre la juventud de Maffeo y Angeliño, Cárcel se ha mostrado convencido de que "están muy preparados mentalmente, y esta experiencia les ayudará a crecer y a madurar en su carrera futbolística".

Con estas dos incorporaciones y la más que probable baja de Saúl en defensa, el Girona queda pendiente de la evolución del mercado para encontrar un delantero, sin cerrar la puerta a más entradas o salidas.