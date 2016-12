Villa: "Espero que el Barça y el Atlético peleen por la Liga hasta el final"

Valencia, 27 dic (EFE).- David Villa, jugador del New York City y exjugador entre otros del Barcelona y el Atlético de Madrid, mostró este martes su esperanza de que ambos equipos recorten la distancia que les separa del Real Madrid y puedan optar aún al título de la Liga.

"Obviamente el Real Madrid tiene una ventaja considerable con los demás pero queda mucha liga, mucho por hacer y confío en que el Barcelona y el Atlético de Madrid, que son los perseguidores que más me tocan el corazón pueda acercarse y pelear la liga hasta el final", apuntó.

Villa asistió este martes a la jornada inaugura del campus de tecnificación que organiza la escuela que tiene en la localidad valenciana de Puçol, donde también apuntó que cree que Leo Messi renovará su contrato con el FC Barcelona.

"No tengo información, creo que se hará en el futuro, más tarde o más temprano porque el FC Barcelona está encantado con Messi y Messi con el Barcelona, otra cosa no nos podemos imaginar", aseguró el exvalencianista.

Además, señaló que para él, el jugador argentino lleva años como el mejor del mundo y lo seguirá siendo por lo que si el 'Balón de Oro' debe premiar al mejor debería ser para él.

"Si se le da al mejor jugador del mundo, para mí es Messi, lo ganará los siguientes años y lo debería haber ganado los años anteriores. Pero, repito, es que no se sabe muy bien cómo es la votación, no sé muy bien porqué se da o porqué se vota", explicó.

Villa apuntó que "es una votación difícil de valorar porque unos años se da por el rendimiento de tu equipo y otros por el individual" y no puso en duda el triunfo de Cristiano Ronaldo en la última edición. "Lo ha ganado él, así que será justo, si lo han votado será lo más justo", afirmó.

Preguntado por la posibilidad de que Luis Enrique deje el banquillo del Barcelona al final de la presente temporada, Villa dijo no tener elementos para hablar de esa posibilidad pero recordó la brillante trayectoria del asturiano hasta ahora.

"Yo qué sé. No tengo información solo he visto lo publicado, no hablo con él para saber cosas así, puedo hablar de lo que ha hecho él y todo lo que ha hecho no hace falta ni comentarlo, ha sido espectacular para el Barcelona y el fútbol en general", concluyó.