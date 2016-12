El RETAbet Bilbao quiere recuperar autoestima y ganar en Santiago

Bilbao, 27 dic (EFE).- El RETAbet Bilbao Basket visita este miércoles el Multiusos Fontes do Sar de Santiago (20:00 horas) con la intención de recuperar la autoestima perdida antes del parón liguero y ganar al Rio Natura Monbus Obradoiro para retornar a los puestos que dan billete para la Copa del Rey de febrero en Vitoria.

La última semana de competición antes del parón de once días del que disfrutan fue muy dura para 'los hombres de negro, ya que encadenaron tres derrotas seguidas. Dos de ellas casi de sonrojo frente al Khimki ruso y el UCAM Murcia.

Tras caer en Miribilla ante el Real Madrid después de plantar cara al equipo de Pablo Laso (77-85), el Bilbao Basket fue eliminado de la Eurocopa recibiendo una paliza en Khimki (99-78) y desalojado de las puestos que clasifican para la Copa del Rey sufriendo otro serio varapalo en Murcia (97-71).

Esas dos últimas derrotas dolieron mucho en el entorno del conjunto vasco y obligan a Carles Durán y a sus hombres a resetearse para intentar no quedar fuera de la Copa en un curso en el que han sido apeados ya abruptamente de la competición europea.

Para medirse a un Obradoiro con varias bajas, el RETAbet Bilbao viaja a Santiago con la ausencia del ala-pívot Danilo Nikolic, lesionado en la mano derecha. Su ausencia la suple otro ala-pívot, el jugador vinculado Vasilije Vucetic, y también se desplaza hasta la capital gallega Sergio Llorente, el cuarto base del equipo.

La presencia de Llorente en la expedición puede tener que ver con el bajo rendimiento de sus compañeros en esa posición, en la que ni Jonathan Tabu, el titular, ni Tobias Borg, en fase de adaptación al puesto, están dando nivel esperado. Además, Javi Salgado, con algunos problemas físicos, apenas si está siendo utilizado por el técnico en la temporada de su regreso a casa.

No es la de Santiago una visita que tradicionalmente se le dé bien al Bilbao Basket, ya que de las seis veces que ha jugado en Fontes do Sar solo ganó en una y hace ya cinco temporadas. Fue un 65-79 en 2012 liderado por un inmenso D'or Fischer (23 puntos, 10/11 T2, 11 rebotes, 2 tapones, 6 mates y 38 de valoración) que no encontró respuesta en el equipo local.

En su última salida a la capital gallega, el curso anterior, el conjunto bilbaíno cayó de manera ajustada, por 93-89, y acabó valiendo más el partidazo de Eimantas Bendzius (22 y 26) que el de Clevin Hannah (15, 10 asistencias y 21) y Alex Mumbrú (21 y 19).