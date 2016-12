La Orquesta Santa Cecilia ofrecerá el Concierto de Año Nuevo en Alcobendas

Alcobendas, 27 dic (EFE).- La Orquesta Clásica Santa Cecilia va a ofrecer el próximo 30 de diciembre el Gran Concierto de Año Nuevo en Alcobendas, en una cita en la que interpretará una veintena de valses y polkas de Strauss, con grandes éxitos como "El Danubio Azul" y la "Marcha Radetzky".

La orquesta estará dirigida por Kynan Johns, director de la Lake Forest Symphony on Chicago's North Shore y director residente de la Belgrade Philharmonic, quien fue designado en 2015 como "Chicagoan of the year in Classical Music" y está considerado como uno de los directores más prestigiosos de Estados Unidos.

Johns dirigió el año pasado a la Orquesta Santa Cecilia en el Concierto de Año Nuevo en el Teatro Real, y ahora se ha mostrado agradecido de volver a estar al frente de esta agrupación que cumple su decimoquinto aniversario.

El programa de este Gran Concierto de Año Nuevo ofrece las tradicionales piezas de la familia Strauss, con piezas como "El murciélago", "Tik-Tak Polka", "El Vals del Emperador", "Voces de primavera", "El Danubio Azul" y la "Marcha Radetzky".