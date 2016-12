El 'Hugo Boss' presiona desde el sur al líder, el 'Banque Populaire'

Redacción deportes, 27 dic (EFE).- La impresionante remontada del 'Hugo Boss' del galés Alex Thomson en el Atlántico Sur, con 500 millas (900 km) recortadas sobre el 'Banque Populaire' de Armel Le Cleac'h, líder de la octava edición de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en solitario-, le ha dejado a solo 280 (540 km) detrás de él y se ha metido de nuevo en la lucha por el liderato.

Tras cruzar las islas Malvinas, Le Cleac'h navega ahora a 900 millas (1.620 km) al sureste de Buenos Aires y se forzado a virar para no entrar en la zona de exclusión de hielos y esto favorece, por ahora, al británico mientras la temperatura aumenta y ya se nota el calor.

El 'Banque Populaire' tiene ante sí vientos ligeros se debe tratar de evitar porque navegar cerca de las costas de Argentina agravaría la situación, pero no puede ir más al este porque está la zona de exclusión de la Antártida, el famoso "muro de hielo". Es por esto que debe navegar al menos 400 millas (750 km) a lo largo de esta línea en rumbo norte directo.

Mientras, con viento sostenido y mejor ángulo, el 'Hugo Boss' se dirige hacia él a más de 19 nudos (36 km/h), mientras Le Cleac'h solo registra 17 (32 km/h). En pocas palabras, la situación es cada vez más tensa que en el ascenso del Atlántico Sur.

El tercer competidor en cruzar el cabo de Hornos será el 'Maitre CoQ' de Jérémie Beyou, que lo hará a primera hora de esta tarde. Lo harq con tranquilidad porque el 'St, Michel Virbac' de Jean-Pierre Dick está a 800 millas (1.440 km) detrás de él y Yann Elies (Quéguiner) y Jean Le Cam (Finisterre Mer Vent), quinto y sexto) tampoco son relativamente rápidos esta mañana .

La jornada se puede complicar para el grueso de la flota porque se está formando una depresión tormentosa al sur de Nueva Zelanda, con vientos de más de 50 nudos (90 km/h) y ráfagas de 80 a 90 nudos (145 a 166 km/h).

A 680 millas (1.260 km) al oeste de Tasmania, el 'One Planet One Ocean' de Didac Costa navega con fluidez tras recorrer 304 millas (563 km) en las últimas 24 horas. Mientras, el holandés Pieter Heerema (No Way Back) intenta encontrar una solución a sus problemas del y ya ha sido superado por el 'Etamine Lys' de Romain Attanasio que esta mañana acaba de cruzar la longitud del cabo Leeuwin a la punta suroeste de Australia.

Clasificación general al fin de la quincuagésima primera jornada

(27/12/2016 a las 13:02 horas)

Distancia a meta

.1. Banque Populaire (FRA) Armel Le Cleac'h 5.986 mn(11.092 Km)

.2. Hugo Boss (GBR) Alex Thomson a 270 m.n.

.3. Maitre CoQ (FRA) Jérémie Beyou 1080

.4. St. Michel Virbac(FRA) J. Pierre Dick 1860

.5. Quéguiner (FRA) Yann Elies 2165

...

16. One Planet One Ocean (ESP) Didac Costa a 6.880 m.n.

Hasta 19 competidores (10 abandonos confirmados).