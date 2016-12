Eusebio: "Johan Cuyff dio sentido a mi carrera deportiva"

Madrid, 27 dic (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, aseguró este martes en EFEFÓRUM DEPORTES SPORTIUM que Johan Cruyff fue el entrenador que "dio sentido" a su "carrera deportiva" al aplicar "una idea de juego en la que se encontraba superidentificado" y que "supuso una revolución en el fútbol"

"En mi época había jugadores con perfil más físico. Me enteré de que me estaba siguiendo y la sorpresa fue cuando llegué allí, a un sistema con tres defensores, cuatro centrocampistas en rombo y tres delanteros. Cuando vi los cuatro por dentro dije tengo cuatro posibilidades de jugar. Él le daba importancia al jugador técnico, encontrar al compañero libre y encontrar líneas de pase", explicó.

Eusebio destacó que el fallecido Johan Cruyff "aplicó una idea de juego que supuso una revolución en el fútbol". "La evolución del fútbol español y creo que del fútbol mundial ha ido por ese camino y ha permitido la aparición de jugadores de ese perfil".

El técnico también habló del papel que han tenido en su carrera deportiva otros técnicos como el chileno Vicente Cantatore, durante su etapa de jugador en el Valladolid, y el holandés Frank Rijkaard, con quien trabajó como segundo técnico del Barça durante cinco años.

"Yo tenía 20 años cuando Cantatore llegó al Valladolid. Es uno de los entrenadores que más huella me ha dejado por el valor del reconocimiento. Cada vez que hacías algo bien te valoraba las condiciones. Te decía tú as a ser internacional, tú vas a ser importante... y yo me dije cuando sea entrenador quiero tener esta particularidad", comentó.

De Frank Rijkaard Eusebio destacó que los años que fue su segundo le sirvieron "para aprender un modelo de gestión de equipo junto a una persona que era un director de equipo muy diferente a Cruyf" y con la que se "sentía más identificado". "Me sirvió un poco como maestro

"Es un modelo de gestión diferente, ni mejor ni peor, pero diferente, desde el diálogo y el respeto. Aprendí mucho de esa línea de liderazgo", agregó Eusebio, que desveló que uno de sus referentes cuando era jugador fue Cardeñosa y admitió que se siente "muy feliz de estar en la Real y de que las cosas vayan tan bien".