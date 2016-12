El diputado árabe israelí Basel Ghatas bajo arresto domiciliario de 10 días

(Actualiza con salida de la cárcel y declaraciones del diputado)

Jerusalén, 27 dic (EFE).- El diputado árabe israelí Basel Ghatas ha sido excarcelado hoy y puesto bajo arresto domiciliario, mientras es investigado por la entrega de una docena de teléfonos móviles a dos presos palestinos, informó la Policía israelí.

Un magistrado de la ciudad de Rishon Letzión, al sureste de Tel Aviv, ordenó hoy mantener durante diez días bajo arresto domiciliario al legislador, al que el pasado miércoles el Parlamento le retiró la inmunidad para poder investigarle por el supuesto delito.

"En el marco del caso de Basel Ghatas, el tribunal ha determinado restricciones de movimiento, entre las que se encuentran 10 días de arresto domiciliario completo, en los cuales se le permitirá salir para debates y votaciones parlamentarias acompañado de vigilantes hasta la puerta del Parlamento", se indica en un comunicado policial.

Ghatas, del Partido Democrático Árabe, integrado en la coalición Lista Común, tercera fuerza parlamentaria, fue detenido el jueves por haber entregado ilegalmente una docena de teléfonos a dos presos palestinos, durante una visita que había realizado días antes a la prisión de Ketziot.

El diputado fue detenido después de que la Cámara le retirase la inmunidad tras la presión de una comisión de asuntos internos que se había reunido para hacerlo.

Según el comunicado de la Policía, otras restricciones que le ha impuesto el tribunal son las de no visitar ninguna prisión durante 180 días, ni contactar con los involucrados en el caso.

El diputado, que fue grabado en vídeo haciendo entrega de varios sobres a los dos presos -uno de ellos condenado por el asesinato de un soldado israelí en 1984-, confesó las sospechas contra él pero adujo que lo hizo por "motivos humanitarios" y sin saber qué contenían exactamente los sobres que entregó.

Hoy, al salir de la cárcel en la que ha estado internado estos últimos cuatro días, Ghatas manifestó no estar arrepentido por lo que hizo.

"No me arrepiento de todo lo que he dado a los presos de seguridad (nomenclatura local para palestinos presos por delitos contra la seguridad del Estado o terrorismo), es mi obligación ayudar a los de mi pueblo", declaró a los medios, según el servicio de noticias Ynet.