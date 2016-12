Diego Ocampo : "Es un partido importante y aceptamos la presión"

Badalona , 27 dic .- El entrenador del Divina Seguros Joventut, Diego Ocampo, calificó este martes como "importante" el partido ante el Tecnyconta Zaragoza y aseguró que sus hombres "aceptan la presión y el reto" que supone el choque tras perder los últimos cuatro partidos y estar en zona de descenso.

El técnico verdinegro aseguró que su equipo "debe aprender a competir" con esa presión y destacó: "Tenemos que jugar para ganar y no a no perder. No nos podemos poner nerviosos si las cosas salen mal".

Sobre el conjunto zaragozano, Ocampo afirmó que el rival "tiene muy buen equipo, se han reforzado bien y han completado una gran plantilla".

Diego Ocampo espera que el base Terry Smith, que este miércoles debutará con la camiseta verdinegra, "comience con buen pie" su andadura en la Penya y destacó "las ganas" mostradas por el jugador desde el primer día que llegó a Badalona.

El otro base del Divina Seguros Joventut, Albert Sábat, también habló del nuevo base del equipo, al que definió como un jugador que "tiene mucha anotación en sus manos, es muy rápido y muy explosivo".

Del Tecnyconta Zaragoza, Sábat valoró su evolución a medida que han ido avanzando las jornadas: "comenzó de forma irregular pero lleva un par de meses a muy buen nivel. Ganó fácilmente al Andorra en la última jornada, lo que demuestra que es un equipo competitivo".