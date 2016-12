Cabello: "En 2016 me fue muy bien en un año de cambios que puedo mejorar"

Córdoba, 27 dic (EFE).- El ciclista paralímpico Alfonso Cabello, medallista de bronce este año en los Juegos de Río en las pruebas del kilómetro en pista y de velocidad por equipos, hizo balance de 2016 y afirmó que le fue "muy bien pese a ser un año de cambios", y destacó que "siempre se puede mejorar".

El cordobés, que también se proclamó por tercer año consecutivo campeón mundial del kilómetro, distancia sobre la que tiene el récord del mundo en la categoría C5 con una marca de 1:01:683 -Aguascalientes (México) 2014-, recordó a Efe que 2016 fue "un año de cambios y no era fácil", ya que decidió abandonar su estancia en la Residencia Blume de Madrid e inició una nueva etapa con su nuevo entrenador, el exciclista profesional Francis Cabello.

"La apuesta era arriesgada y me llevo un gran aprendizaje de este año, porque conocí a mucha gente que me sirvieron para crecer mucho como persona y deportista", subrayó el ciclista nacido en La Rambla, quien en general califica 2016 como "positivo".

Cabello, de 23 años, apuntó que su entrenador "jugó un papel muy importante" en sus éxitos, pues le llevó a modificar la metodología de trabajo al pasar de entrenar en pista a hacerlo en carretera, y recordó que llegó lesionado al Mundial de Italia del pasado abril y "su ayuda fue clave".

"Para 2017 tengo claro que seguiré entrenando en Córdoba, porque a Madrid sólo iré para concentraciones específicas", adelantó el ciclista, que ya acumula dos semanas de entrenamientos con varias horas de rodaje sobre asfalto para "comenzar a mejorar la condición aeróbica", dijo.

Cabello relató que en 2017, año en el que no habrá Mundial, se presenta "pobre en cuanto a competiciones" y que "no gusta entrenar sin competiciones a la vista".

"No me puedo tomar un año sabático por no disputarse el Mundial", aseveró Cabello, quien precisó que con independencia de que los Juegos de Tokio 2020 "quedan muy lejos" no debe "descuidarse".

Precisamente para los que serían sus terceros Juegos Olímpicos confía en que "se modifique el factor de corrección" de las distintas discapacidades, que en su opinión fue lo que le impidió revalidar en Río 2016 el oro logrado en Londres 2012.

Ahora hay que ir "paso a paso" y para 2017 se fijará como principal objetivo el Campeonato de Europa, del que aún se desconoce la fecha y el lugar, de manera que su primera prueba del año será a finales de enero en la Copa del Mundo de Gales, que se la tomará "como parte del entrenamiento".

Ante un 2017 con menos citas internacionales de lo habitual, Cabello se plantea competir por primera vez con profesionales sin discapacidad, sobre lo que comentó que "podría ser el año, aunque siempre como algo complementario".

"El momento llegará, pero no sé exactamente cuando podré competir con los profesionales", añadió Cabello ante uno de sus retos personales pese a la minusvalía que padece en un brazo desde su nacimiento.