Blanco: "2016 ha supuesto un salto en la repercusión social del deporte"

Madrid, 27 dic (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, considera que el año 2016 ha supuesto "un salto cualitativo destacado" en el deporte español, "no solo por el número de medallas ganadas en los Juegos y por la cantidad de oros, sino por cómo ha valorado la sociedad esos éxitos".

"El año ha sido espectacular. Los éxitos han tenido más repercusión social que nunca porque el gran factor integrador de nuestro país es el deporte. Los deportistas son auténticos ídolos a los que todo el mundo admira. El deporte nadie lo discute", dijo Blanco a Efe al resumir el año que termina.

El presidente del COE está convencido de que "el deporte va ganado espacio en la sociedad, una actividad que premia el esfuerzo, la lealtad, la legalidad y el sacrificio".

Tras concluir un ciclo olímpico marcado por la crisis y por la disminución de los fondos públicos, Blanco opina que "el ejemplo que ha dado el deporte es importante".

"Ha habido un descenso del 70 por ciento de las ayudas públicas porque no podía ser de otra manera, pero la sociedad ha respondido: ahí han estado las familias, los clubes, las empresas, las universidades... con un conjunto de ayudas sociales que antes no estaba ahí y que llegan para quedarse", dijo.

"Se han puesto a disposición de los deportistas para suplir lo que no llegaba por otro lado. Este modelo asociativo", añadió, "ha demostrado que, cuando el deporte español se propone algo, lo consigue. Ha sido un ejemplo para la sociedad".

A juicio de Blanco, "el futuro de España pasa por construir un país en valores y el mejor ejemplo es el deporte".

"Es el momento de dar al deporte el valor que tiene, no por sus resultados sino por sus valores", insistió.

Por ello lamentó que durante 2016 hayan cobrado protagonismo asuntos como el dopaje o los abusos sexuales a deportistas.

"En cuanto al dopaje", señaló, "no dejo de felicitar al presidente del COI, Thomas Bach, por su lucha a favor del deporte limpio. Es un ejemplo para todos. Hay que perseguir el dopaje sin descanso, por muchos positivos que salgan ahora, porque a la larga veremos los resultados".

A este respecto, se mostró convencido de que "muy pronto" la levantadora de pesas Lidia Valentín recibirás las dos medallas olímpicas que le corresponden por descalificación de sus rivales en Pekín 2008 y Londres 2012.

"Cuando digo muy pronto es muy pronto, por lo que he hablado con la federación internacional. Yo quería que hubiera sido para el 14 de diciembre y entregar a Lidia sus medallas en la gala del COE. No pudo ser, pero falta muy poquito", afirmó.

"Creo que será en cuanto el COI reabra después de las vacaciones de Navidad. Es de justicia porque lo que ha hecho Lidia es tremendo y le han quitado la gloria del momento. En la medida de lo posible, lo solucionaremos", agregó.

Respecto a los abusos, de los que se ha confesado víctima el subcampeón olímpico Antonio Peñalver, Blanco apuntó que "es un tema muy complicado, muy duro, para toda la sociedad, no solo el deporte".

"Es un problema que tenemos que combatir. Los abusos y todo tipo de violencia. Hay que ser inflexibles", añadió.

Blanco pidió que el nuevo ciclo olímpico que conducirá a los Juegos de Tokio 2020 "traiga tranquilidad en lo social, para que España siga creciendo, y en lo deportivo la posibilidad de seguir trabajando, ojalá que con más medios".

El presidente del COE aseguró que el Plan ADO para 2020 "está prácticamente resuelto", tras las conversaciones mantenidas con las empresas patrocinadoras y con RTVE.

"Estamos plantando las bases para el futuro. Va muy bien, solo falta cerrarlo. El deporte es más necesario que nunca", afirmó.

El Comité Olímpico Español celebrará elecciones a presidente en 2017 y Blanco confía en que la asamblea le respalde "un periodo más", que, asegura, sería el último.

"Faltan cinco meses para las elecciones. Iré día a día y cuando llegue el momento hablaré con los miembros de la asamblea. Espero que me sigan respaldando para un periodo más. Uno más y ya está. Las cosas me van bien, la gente me respeta mucho, cuatro mandatos está muy bien y luego sería el momento de deja paso a otros", afirmó.