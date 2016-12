Barreda: "Tenemos mucha confianza y esperamos que este año la moto vaya bien"

Valencia, 27 dic (EFE).- El piloto español Joan Barreda señaló que afronta la nueva edición del Dakar con mucha confianza después de que el trabajo realizado durante el año les haya permitido conseguir una mayor fiabilidad de la Honda CRF450 con la que competirá.

"Este año, después del pasado Dakar, intentamos marcar una hoja de ruta y trazamos un programa que hemos seguido al pie de la letra. En ese sentido, estoy contento. El objetivo ha sido el desarrollo de la moto. Me ha permitido correr algunas carreras, que no son las habituales, pero también he tenido que renunciar a algunas carreras del Campeonato del Mundo", indicó en declaraciones que difunde Seguros AMV.

El piloto castellonense, que viaja hoy hacia Asunción (Paraguay) donde afrontará su sexta participación en el Dakar, añadió: "Hemos hecho un buen programa de resistencia de la moto. Tenemos mucha confianza y esperamos que este año la moto vaya bien".

Tras su retirada prematura de la competición en las dos últimas ediciones del Dakar, Barreda ha dedicado toda la temporada 2016 al desarrollo de moto, por lo que ha tenido que sacrificar algunas carreras del Campeonato del Mundo para poder llevar a cabo un buen programa de resistencia, junto a los integrantes de su estructura.

La 39ª edición del rally más duro del planeta, que arranca el próximo día 2 de enero en Asunción (Paraguay), es el gran reto para el piloto AMV y tanto él como su equipo, tienen muy claro cómo afrontar una prueba en la que la navegación, junto con la altitud, van a ser uno de los factores más importantes a tener en cuenta.

"Creo que va a ser un año diferente, con más navegación. Va a ser diferente a los últimos Dakar y yo creo que será interesante. Van a volver esas etapas donde las diferencias van a ser mayores, donde habrá que sacar partido de esas situaciones complicadas en las que habrá pérdidas y grupos. Ahí es dónde hay que estar concentrado porque las diferencias esos días pueden ser muy amplias", apuntó.

Según explicó Barreda en esta nueva edición todos los factores van a ser importante, no solo la navegación o la velocidad. "Todo va a ser importante, porque hoy en día el nivel es muy alto. Hay muchos pilotos rápidos y el nivel de la navegación ha subido. Hay muchos pilotos que navegan y abren pista rápido", dijo.

"Al final es bueno, porque la navegación va a cobrar mucha importancia. Espero que todo vaya bien y pueda demostrar la experiencia que ya arrastro de estos últimos años. Tengo ganas de mostrar una buena navegación, porque a uno siempre le gusta y te da buenas sensaciones cuando sale bien", concluyó.