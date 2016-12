Fernández Giralda e Isabel Martínez se imponen en San Silvestre de Valladolid

Valladolid, 26 dic (EFE).- Óscar Fernández Giralda, del Giralda Sport Runner, e Isabel Martínez, del Marathon Madrid, se han impuesto hoy en la V San Silvestre de Valladolid, en la que se han dado cita más de 4.300 atletas, 1.100 de los cuales han sido niños, lo que ha creado un ambiente festivo en las calles de la capital.

Fernández Giralda, de 42 años y un habitual de estas carreras -de hecho, participó en la segunda edición de la San Silvestre vallisoletana y quedó segundo- ha recorrido los 6,5 kilómetros del circuito urbano por el centro de la ciudad, en 19'34", por delante de Isaac Rico, del Racing Valladolid (19'51") y de Eduardo Ordax, de Solo Runner (20'07").

Según ha explicado a los medios tras la prueba, en el kilómetro tres decidió "dar un pequeño tirón" y, cuando vio que Isaac Rico se "quedaba un poco", trató de mantener el ritmo para, un kilómetro después, aumentar la intensidad y adquirir más distancias con respecto a sus perseguidores.

"Mantuve un ritmo fuerte, que es lo que me ha permitido ganar la carrera, ya que Isaac reaccionó y, de no ser por esa intensidad, me hubiera podido alcanzar", ha reconocido el atleta vallisoletano, quien confía en afianzar su proyecto con el nuevo club regional, el Giralda Sport Runner, enfocado a la categoría absoluta.

Por su parte, Isabel Martínez ha completado la prueba con un registro de 22'29", superando a Cristina Calles, del Isaac Viciosa (23'42") y a Ángela Alonso, del Club Atletismo Valladolid (24'47"), que completaron el podio de la categoría femenina absoluta.

Martínez ha reconocido que ha sido "una carrera muy rápida" en la que consiguió ir al ritmo de los atletas masculinos de elite, lo que le hizo "relajarse un poco" pero manteniendo la intensidad, para no dejarse sorprender por sus perseguidoras, que nada pudieron hacer para arrebatarle el primer puesto.

Ha sido su primera San Silvestre vallisoletana y se ha mostrado "muy contenta" con la carrera, "con el gran ambiente que había en las calles, con la gente volcada y apoyando a los participantes", aunque ha sufrido con el frío de esta jornada -no se han superado los 3 grados centígrados-.

Su objetivo para esta temporada es el cross largo, donde espera "entrar en la selección madrileña" para disputar el Campeonato de España y, de cara al verano, "hacer una buena actuación en los 1.500 metros", que es su especialidad.

Previamente a la San Silvestre, en la que se han podido ver disfraces de tortugas ninja, burbujas de champán, flamencas o coches de choque con piernas, han tenido lugar las "minisansilvestres", en la que han participado más de 1.100 niños, lo que asegura el futuro de esta prueba en Valladolid.