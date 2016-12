Los colegiales confían en que la quinta victoria llegue en Manresa

Madrid, 26 dic (EFE).- El Movistar Estudiantes confía en que la quinta victoria de la temporada llegue este próximo martes en la visita al colista, el ICL Manresa, ya con la plantilla al completo tras la recuperación de Jordi Grimau.

Nueve días y algún turrón después, el Estudiantes vuelve a la competición con la plantilla al completo, tras la recuperación de Jordi Grimau, que ha superado una dolorosísima lesión intercostal.

La consigna en el club es intentar acabar el año de la mejor manera posible pues ICL Manresa y UCAM Murcia (día 30) son rivales complicados pero accesibles. Además, estas dos victorias propiciarían un salto en la clasificación y poder comenzar a pensar en objetivos importantes.

Estudiantes no ha perdido esta temporada más de dos partidos seguidos y no se quiere ampliar este negativo récord tras haber caído ante Baskonia en Vitoria y Unicaja en Madrid. Y que el ICL Manresa lleve diez derrotas consecutivas no da más confianza, porque el equipo catalán ha ido subiendo su nivel de juego.

Tras jugar un amistoso el pasado día 23 ante el Montakit Fuenlabrada, el equipo ha disfrutado de dos días de descanso para poder celebrar Nochebuena y Navidad con la familia. Tras el entrenamiento matinal esta misma tarde se desplazarán hasta Manresa para ultimar, en la misma mañana de este próximo martes, la puntería en una sesión de tiro en el escenario del partido, el Nou Congost.

Dado el rendimiento del equipo en general y de Edwin Jackson en particular, hay confianza en tener opciones de victoria ante un equipo con el que se tiene saldo favorable en el histórico de enfrentamientos con 46 victorias en los 83 partidos disputados hasta el presente.

Si restringimos los partidos a los disputados en Manresa, el balance es 28-12. Pero los de Ibon Navarro todavía no han conseguido ganar en su feudo (0-6) y eso siempre es un arma de doble filo.