Los niños participan este lunes en la San Silvestre Mini

Madrid, 25 dic (EFE).- Niños con edades comprendidas entre los 3 y los 15 años correrán este lunes en la San Silvestre Vallecana Mini, que tendrá como embajador -y participante- a Mauro, exconcursante del programa de televisión Masterchef Júnior.

En la avenida Pablo Neruda, los mas pequeños tendrán ocasión de emular en el barrio de Vallecas a sus mayores, que correrán la San Silvestre Vallecana clásica, de 10 kilómetros, la noche de fin de año.

Mauro se declara ilusionado con la carrera mini. "Cuando me dijeron ser padrino de la San Silvestre Mini, me hizo mucha ilusión porque es ayudar a niños con cáncer. Además, la inscripción cuesta tres euros que irán destinados a UnoEntreCienMil y Fundación de Investigación HM Hospitales, que investigan para curar el cáncer infantil. Además me apetecía mucho porque yo hago mucho deporte y esta vez es por una buena causa", explicó.

A las 10.00 horas saldrán los niños de tres años, acompañados de un adulto, y a partir de ese momento, sucesivamente se irá dando la salida al resto de categorías, hasta los 14 y 15 años que lo harán a las 12.30 horas.

Los más pequeños recorrerán una distancia aproximada de 400 metros, mientras que los más mayores tendrán que completar algo más de 1 kilómetro.

A primera hora se hará entrega a la ONG UnoEntreCienMil y a la Fundación de investigación HM Hospitales de la recaudación conseguida por las inscripciones de la carrera, cuyo destino será la investigación de cáncer infantil y ayudas a niños y adolescentes que padecen esta enfermedad.