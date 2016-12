El español Didac Costa supera a Heerema; 'Banque Populaire' hacia Malvinas

Redacción deportes, 24 dic (EFE).- La cuadragésima octava jornada de la Vendée Globe, -Vuelta al Mundo en solitario- ha tenido un protagonista muy especial: el 'One Planet One Ocean' del español Didac Costa, superando al 'No Way Back' del holandés Peter Heerema y colocándose en la décimo séptima posición de la general.

Si el que ha acaparado todos los titulares de la jornada ha sido el 'Banque Populaire' del francés Armel Le Celac'h, que ayer, a las 13:34 (hora española) cruzó el cabo de Hornos tras haber invertido 47 días y 32 minutos en el recorrido, pulverizando en más de cinco días el récord anterior que había establecido Fraois Gabart en 2012, la gesta de Costa se merece destacar.

El 'One Planet One Ocean', es el ex Kingfisher' de Ellen McArthur, botado en el 2000 y uno de los tres IMOCA Open 60 más antiguo de esta edición. Cuando se reincorporó a la prueba, cuatro días después de la salida y haber retornado a Les Sables d' Olonne por una avería, la ventaja de Heerema sobre Costa era de 900 millas (1.620 km).

Tras 47 días de persecución, Costa le supera hoy en 55 millas (101 km) cuando navegan a 200 millas (370 km) al oeste del cabo Leewin. Entre los ocho abandonos oficiales y tras superar ya a tres rivales directos, Costa en décimo séptimo; algo que nadie pensaba cuando perdió cuatro días con respecto a la flota tras la salida , el 6 de noviembre.

Mañana es Navidad y los 20 navegantes que siguen en competición, independientemente de sus posiciones en la general y sus problemas, van a experimentar una Navidad especial.

Mientras Armel Le Cléac'h ha iniciado u delicado ascenso del Atlántico Sur y se encuentra a 160 millas (300 km) al sur de las Malvinas, que dejará por el este (por babor). Sus inmediatos perseguidores tienen el cabo de Hornos a la vista. Se espera que Alex Thomson (Hugo Boss) lo cruce mañana por la tarde: Jérémie Beyou (Maitre CoQ) el martes. Ambos lo harán con menos tiempo que Gabart en 2012.

Alex Thomson está teniendo velocidades superiores a los 18 nudos (34 Km/h), mientras que Le Cleach no ha pasado de los 10 nudos (18 km/h). Así las 820 millas (1.420 km) de desventaja del británico sobre el francés son ahora de 700 (1.260 km). Además, Thomson navegará hoy todo el día en un buen flujo de viento del sur y amurado a estribor, con lo que puede confiar en su 'foil' (alerón) que aún funciona.

Así, debe pasar el cabo de Hornos mañana domingo a las 15:00 (hora española), un poco más de 48 horas después de que el líder.

Tras Beyou, que cruzará el martes, el cuarto clasificado, el 'St. Michel Virbac' de Jean-Pierre Dick, lo hará ya el jueves próximo, mientras que el 'Quéginer' de Yann Elies y el 'Finisterre Mer Vent' el viernes.

Pasar la longitud del cabo Leewin será mañana el regalo de Navidad de Didac Costa y Peter Heerema. Para Conrad Colman (Foresight), décimo en la general y

que ha sido el más rápido de la flota de las últimas 24 horas (351,5 millas recorridas), pasará mañana, Navidad, por el sur de Nueva Zelanda, su tierra natal,un momento agradable.

Clasificación general al final de la cuadragésima octava jornada

(24/12/2016 a las 13:02 horas)

Distancia a meta

.1. Banque Populaire (FRA) Armel Le Cleac'h 6.809 mn(12.617 Km)

.2. Hugo Boss (GBR) Alex Thomson a 702 m.n.

.3. Maitre CoQ (FRA) Jérémie Beyou 1416

.4. St. Michel Virbac(FRA) J. Pierre Dick 2070

.5. Quéguiner (FRA) Yann Elies 2236

...

19. One Planet One Ocean (ESP) Didac Costa a 6.904 m.n.

Hasta 21 competidores (8 abandonos confirmados).