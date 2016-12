Tabak: "Real Madrid es difícil de ganar, pero también tiene tropiezos"

Sevilla, 23 dic (EFE).- El entrenador del Real Betis Energía Plus, el croata Zan Tabak, comentó este viernes sobre el próximo partido de la Liga Endesa, en el que recibirán en Sevilla al Real Madrid el martes 27 de diciembre, que el rival "es un equipo difícil de ganar, pero también tiene tropiezos"

"Hay que buscar un buen día para nosotros y ver cómo toman ellos el partido", relató el entrenador de la formación hispalense en una comparecencia ante los periodistas.

Tabak comentó que "en cada partido se plantean distintos retos" para el ataque y la defensa "dependiendo de los jugadores que están en el otro lado y de la táctica" que emplee el rival.

"Vamos a intentar preparar el partido de la mejor manera posible para que los jugadores no estén nerviosos al salir y que no se cometan los mismos errores que con Baskonia al principio", dijo el croata en alusión a otro partido frente a un potente rival que perdió el Betis Energía Plus como local.

Tabak insistió en que "la defensa siempre es algo que puedes controlar más que el ataque", independientemente de que se pueda "tener un mal día", aunque puntualizo que le "preocupan las dos cosas".

El equipo sevillano afronta este nuevo partido de liga tras la derrota de la pasada jornada en el Palacio San Pablo ante el Montakit Fuenlabrada (73-78), lo que deja al Betis Energía Plus en la zona baja de la clasificación con cuatro victorias en doce encuentros disputados.