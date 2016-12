Señé: "Estoy contento en el Celta, no pienso en salir"

Vigo, 23 dic (EFE).- El centrocampista del Celta de Vigo Josep Señé aseguró que en su cabeza no está abandonar el equipo en el próximo mercado invernal a pesar de que hasta ahora sólo ha disputado seis partidos en la liga Santander y poco más de 250 minutos.

"Evidentemente no estoy disputando todos los minutos que quisiese pero yo estoy tranquilo y contento. Mi mente está en el Celta, en continuar aquí, así que ahora sólo pienso en disfrutar de estas vacaciones y en descansar", comentó el futbolista catalán.

Después de varias semanas quedándose fuera de la convocatoria del argentino Eduardo "Toto" Berizzo, Señé volvió a disfrutar de minutos en el partido de Copa del Rey que anoche enfrentó a su equipo con el UCAM Murcia en Balaídos.

"Este partido me ha venido bien para recuperar sensaciones. No hemos hecho uno de nuestros mejores partidos pero lo importante era pasar a octavos", apuntó el centrocampista, quien dijo no tener "ninguna preferencia" a la hora de elegir el rival en el sorteo que se celebrará este mediodía.

Señé también hizo balance de un 2016 "muy ilusionante" tanto a nivel individual como colectivo, y evaluó al Celta con "un notable alto": "Logramos la clasificación para la Europa League, llegamos a semifinales y en este inicio de temporada superamos la fase de grupos de la Europa League y ya estamos en octavos".

"De momento -continuó- poco más podemos pedir, quizás a lo mejor podíamos tener algún punto más en la Liga. Esperemos que el 2017 sea tan ilusionante como este año que estamos a punto de despedir".