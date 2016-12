Roig: "Ha sido un gran 2016 y el 2017 se presenta apasionante"

Villarreal , 23 dic .- El presidente del Villarreal, Fernando Roig, ha asegurado hoy, en el tradicional brindis navideño del club castellonense, que 2016 ha sido un gran año y que 2017 se presenta apasionante.

"Realmente ha sido un gran 2016 en el que logramos ser cuartos de la Liga. Es verdad que el único lunar es no haber podido superar la previa de la Liga de Campeones, pero también es cierto que llegamos a ese momento en una situación muy complicada y esas circunstancias impidieron afrontarlo de la mejor manera", ha dicho Roig.

Además, el presidente del Villarreal ha recordado que el equipo se encuentra en la Liga Europa y que pese a no completar un fase de grupo brillante ha recordado que están en la siguiente fase.

También ha destacado que han tenido un buen final de año, ya que cree que las últimas victorias "nos han venido muy bien y han dado tranquilidad", pero que ahora es momento de descansar y desconectar en estos días, ya que a partir de enero llegan partidos "muy importantes".

En ese sentido, ha destacado que afrontan un 2017 intenso al tener que jugar con la Real Sociedad los octavos de final de la Copa del Rey, enfrentarse al Barcelona y Valencia en Liga y afrontar en febrero la eliminatoria europea con el Roma.

"Ahora llega una segunda vuelta apasionante, con grandes partidos que serán una buena oportunidad para los que no son socios que se hagan y apuesten por el equipo", ha apuntado Roig.

Del mismo modo ha recordado que el próximo 8 de enero darán a conocer el nuevo nombre del campo, en la misma jornada en la que jugarán contra el Barcelona, por lo que tienen previsto "una gran presentación".

Roig se ha felicitado por el hecho de que el equipo siga "creciendo, contando con buenos jugadores, con gente joven y que tiene futuro", además de haber logrado la renovación de jugadores importantes para asegurar la base del equipo.

Finalmente, fernando Roig ha asegurado que no tienen previsto que haya movimientos en el Villarreal en el mercado de invierno. "Creo que no habrá nada. Nunca sabes ya que no depende de nosotros, pero por nuestra parte no los habrá. Estamos bien", ha concluido.