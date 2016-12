Petra Kvitova: "El mejor regalo de Navidad ha sido volver a sentir los dedos"

Praga, 23 dic (EFE).- La tenista checa Petra Kvitova, número 11 del mundo y dos veces campeona del Grand Slam de Wimbledon, dijo hoy, tras ser operada de una herida en la mano que sufrió esta semana por un ataque con arma blanca, que el mejor regalo de Navidad ha sido volver a sentir sus dedos.

"Hoy pude mover los dedos. Ha sido el mejor regalo de Navidad: sentir los dedos", declaró la deportista a los medios de comunicación.

Kvitova, de 26 años, fue hoy dada de alta del hospital donde el martes fue operada.

Sonriente y relajada, la tenista afirmó sentirse "cada vez mejor" y, sobre todo, feliz porque no tiene "que pasar la Navidad en el hospital".

Kvitova, que es zurda, fue atacada este martes en su casa de Prostejov, en el este de la República Checa, por un intruso que forcejeó con ella para robarle, causándole heridas de navaja en la mano izquierda, por lo que fue hospitalizada.

"Tenía lastimada la parte intermedia de los cinco dedos de la mano izquierda, y dos nervios", dijo tras lo ocurrido el portavoz del equipo checo de la Copa Federación, Karel Tejkal.

Sobre su estado postoperatorio, después de que le cosieran los tendones y le operaran los nervios, Kvitova dijo que "no ha habido complicaciones, y todo va como debería ir".

"Los médicos pusieron un empeño especial, y por eso tardó tanto la operación", glosó una intervención quirúrgica que duró cerca de cuatro horas.

"Haré todo lo posible para volver al deporte que amo", añadió la tenista sobre su vuelta a las pistas de tenis, que no se producirá antes de seis meses, según ha vaticinado el equipo médico que la atiende.

Ello implica que no podrá enfrentarse a España en la próxima ronda de la Copa Federación, en febrero en Ostrava.

"No me queda otra cosa que esperar. Me da igual lo que tarde, pero quiero volver y haré todo lo posible", añadió asimismo la jugadora, que acaba de proclamarse, en Estrasburgo frente a Francia, campeona de la Copa Federación con el país centroeuropeo.

Kvitova agradeció también "el apoyo inmenso en la difícil situación" que ha recibido de sus seguidores y familiares.

Sobre el agresor, aún en paradero desconocido, la deportista agradeció el trabajo que realiza la policía y sólo añadió que espera que esas pesquisas den su fruto y la situación "se resuelva pronto".