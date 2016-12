Los países de la región enviarán tropas a Gambia si Jammeh no deja el poder

Dakar, 23 dic (EFE).- La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) enviará tropas a Gambia "para restablecer la voluntad del pueblo" si el presidente Yahya Jammeh sigue negándose a ceder el poder al candidato que ganó las elecciones, Adama Barrow.

Así lo ha anunciado hoy, en declaraciones en la capital de Mali recogidas por medios de la región, Marcel de Souza, el presidente de la comisión de este organismo, que agrupa a los países de la zona.

De Souza ha dado de plazo a Jammeh hasta el 19 de enero, fecha en que finaliza su mandato.

"Si no se va, tenemos las fuerzas ya puestas en alerta para intervenir y restablecer la voluntad del pueblo", ha declarado el dirigente de la CEDEAO, en la advertencia más directa formulada hasta ahora al presidente saliente gambiano por los países vecinos.

Jammeh gobierno en Gambia desde hace 22 años, y se niega a aceptar su derrota en las elecciones del pasado 1 de diciembre, al considerar que el escrutinio estuvo plagado de irregularidades.

En un discurso a la nación pronunciado el miércoles, el mandatario volvió a rechazar los resultados electorales.

"Ya he dejado claro que no acepto el resultado. Incluso me pidieron que abandonara el país para que prevalezca la paz, pero no me iré a ninguna parte", enfatizó Jammeh, de 51 años, que llegó al poder siendo un joven oficial en un golpe de Estado contra el primer presidente de la Gambia independiente, Dawda Jawara.

Poco después de que la victoria del candidato Adama Barrow al frente de una coalición opositora sorprendiera a los observadores, Jammeh reconoció su derrota y felicitó públicamente al presidente electo, un empresario de su misma edad que trabajó y estudio en Londres y ha entrado en política este mismo año.

Sin embargo, una semana después Jammeh dio marcha atrás, al anunciar que rechazaba la validez de los resultados electorales y al mostrarse partidario de repetir los comicios.

Mandatarios de países de la CEDEAO como Nigeria, Ghana, Liberia y Sierra Leona viajaron a Gambia el pasado 13 de diciembre para intentar convencer a Jammeh de que abandonara el poder, pero la misión terminó entonces sin resultados.

Además del organismo regional, la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y la Unión Africana le han pedido que acepte los resultados y garantice una transición pacífica.

Las más de dos décadas de Jammeh al frente del país se han caracterizado por la persecución de los críticos y de las minorías sexuales.

En los últimos años, el aún presidente ha retirado al país de la Commonwealth y de la Corte Penal Internacional, dos decisiones que Barrow prometió revertir si llega a la presidencia.