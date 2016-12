Luis Enrique: "Los títulos llegarán porque somos los que mejor jugamos"

Barcelona, 23 dic (EFE).- El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, está convencido de que esta temporada el equipo seguirá ganado títulos porque, entre otros motivos, es el que mejor fútbol despliega entre todos los aspirantes a lograrlos.

"Creo que somos los que mejor jugamos, los que tenemos la idea más clara, y eso, a lo largo de una temporada, al final tiene que darnos réditos", subraya en una entrevista a Barça TV que se emitirá mañana.

"Viendo cómo se entrenan, su profesionalidad, cómo aceptan los retos que se les plantean dentro de la temporada, viendo esos estímulos y cómo se lo toman, te hace ser optimista y pensar que han de caer títulos", comenta sobre los objetivos deportivos a los que aspira su Barça en 2017.

En la entrevista, Luis Enrique también se deshace en elogios hacia la gran estrella del equipo, el argentino Lionel Messi: "Messi puede jugar de lo que quiera. Si jugara de central sería el mejor defensa del equipo. Es una cosa diferente. Es ridículo que comparen premios, 'Melones de Oro'... Ya no con los jugadores actuales, con los anteriores. No hay comparación. No hay nada que hacer. Que un jugador sea capaz de hacer esto en esta época... no habrá otro igual".