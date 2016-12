Granero: "Ganar la Liga con Mourinho puso al Barcelona en su sitio"

Madrid, 22 dic (EFE).- Esteban Granero, centrocampista de la Real Sociedad, disfrutará de unas buenas navidades. Después de un inicio de temporada irregular, en la última jornada de Liga fue titular y firmó un partidazo con su equipo. Granero está en forma, en su plenitud física y espera que 2017 sea su año.

En una entrevista concedida en el programa "La Hora de Luján" de EFE Radio, el ex jugador del Real Madrid repasó su trayectoria, recordó partes de su pasado en el conjunto blanco, habló sobre la Real Sociedad y también sobre alguna de sus aficiones e ilusiones futuras.

Granero recuerda con cariño su etapa en el Real Madrid. En el club blanco coincidió con Manuel Pellegrini y también con José Mourinho. El cuadro madridista, con el técnico portugués al frente, acabó con la hegemonía del Barcelona de Pep Guardiola con un título de Liga que para el centrocampista de la Real Sociedad fue muy importante por varios aspectos.

"En mi etapa de formación teníamos buenos resultados con el Barcelona. Luego, esa hornada del 87-88 dio el salto con Guardiola y formaron ese equipo que no paraba de ganar. Hasta que en 2011 les ganamos la Liga nosotros. Fue como el primer revés que sufrió ese equipo. Ganamos la Liga con Mourinho con 100 puntos y pusimos al Madrid en su sitio y al Barcelona en el suyo. Desde entonces se le ha perdido un poco el respeto al Barcelona y ahora el Madrid parece el rival a batir", dijo.

Para Granero, la figura de Mourinho es muy similar a la de Zidane. El entrenador luso, a su juicio, tiene una mala fama que no responde a la realidad. Muchos de sus actos más polémicos los hizo para proteger a los jugadores del Real Madrid.

"Lo que se ve del uno y del otro es la punta del iceberg y probablemente entre ellos tengan muchas más similitudes desde lo que aparentan a nivel de medios. Es un encanto (Mourinho), grita cuando tiene que gritar. Es muy inteligente a la hora de usar los medios como filtro o para lanzar sus mensajes, siempre, y me consta, en beneficio de sus jugadores y del equipo. Eso le ha costado muchos problemas a él, a su familia y a su imagen", apuntó.

Otra de las figuras indispensables para Granero es la de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid es para Granero "un hombre inspirador" y resaltó que es un ejemplo de comportamiento y profesionalidad.

"No para de trabajar. El presidente, siempre que he estado allí, ha sido muy querido. Han pasado muchos presidentes por el Real Madrid y ninguno como él. Desde mi punto de vista. He sido madridista siempre y da gusto. No sólo por como hace su trabajo sino por como trata a sus trabajadores", comentó.

También habló sobre el Balón de Oro y reconoció que el premio a veces no es muy justo. En la última década, lo han logrado siempre Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, pero Granero dejó claro que otros nombres que no marcan goles son indispensables en los equipos para que futbolistas goleadores carburen.

"El premio al mejor jugador no está bien enfocado. Es un deporte colectivo y los centrocampistas no están tan valorados. Xabi Alonso podría haber tenido una oportunidad. Ha hecho un montón de cosas para que los demás metan muchos goles", comentó.

"No veo defensas optar por el premio. Sergio Ramos no ha estado ni metido. Seguro que le duele muchísimo. No sé los parámetros, son opiniones de jugadores y entrenadores, pero no creo que refleje realmente cuáles son los jugadores más importantes en el mundo del fútbol. Hay jugadores importantísimos para equipos que ni aparecen"

Además, reconoció estar "en deuda" con jugadores como Raúl y Guti, que cuando era canterano le arroparon y le enseñaron el significado de lo que era el Real Madrid. "Me lo pasé pipa con ellos", apostilló.

También alabó a la figura de Zinedide Zidane y recordó que el técnico francés no hace otra cosa "que ganar". Asimismo, expresó su agradecimiento hacia Zidane, de quien dijo que le ayudó "un montón" cuando coincidieron en el club blanco.

"Lo esta haciendo muy bien. Mientras siga así puede aspirar a todo. Ojalá tenga éxito en todos los títulos menos en la Copa, que podemos pelearla con la Real. Además, mientras haya descuento en los partidos el Real Madrid siempre tiene un extra de ventaja saca provecho".

Al respecto, Granero, aunque destacó la virtud del Real Madrid por resolver con casta situaciones complejas en los últimos minutos resaltó que eso puede ser también un defecto: "llegar a esas situaciones lo es. Pero me consta están trabajando para resolver los partidos con más facilidad para no tener que llegar a la épica".

De su estado en la Real Sociedad, indicó que "últimamente" está jugando "bastante" e informó de que en el último encuentro le salió un gran partido.

"Me encuentro muy bien, en el mejor momento de mi carrera. Físicamente estoy bastante fuerte. La experiencia y la madurez influyen muchísimo en el mundo del fútbol. Estoy con muchas ganas de estar en el campo. A ver si sucede eso".

Cuestionado por el mexicano Carlos Vela, desveló que esta temporada está "jugando muchísimo", completando partidos "muy buenos" y "focalizado como nunca en un objetivo.

"Estamos recibiendo muchos halagos, pero los halagos hay que recibirlos en mayo. Ahora estamos en la casilla de salida , en el camino correcto. Si somos conscientes de eso, de prolongar ese estado de gracia, podemos conseguir muchas cosas este año. Queremos ganar la Copa este año y meternos en Champions. Y participar de esos logros estando en el campo y cuanto más tiempo mejor. Creo que lo puedo hacer y que lo haría bien".

Por último, Granero, a punto de acabar la carrera de psicología, anheló no haber podido estudiar otra carrera como arquitectura, su verdadera pasión:

"Mi vocación como estudiante siempre ha sido la arquitectura. Estudié psicología dejándome llevar. Me apetecía. Pero tenía buena nota en selectividad y es algo que a lo mejor podría cumplir algún día".