La eliminación de Copa por el Alcorcón, un gran mazazo para el nuevo Espanyol

Barcelona, 23 dic (EFE).- No entraba en los planes de la era Chen Yansheng un adiós tan repentino de la Copa del Rey, como el que causó este jueves el Alcorcón al eliminar al Espanyol en los penaltis, y menos cuando el equipo presentaba una dinámica ascendente en la Liga, lo que supone el mayor varapalo hasta ahora para el grupo.

La afición no quedó para nada satisfecha. Hubo silbidos en el estadio blanquiazul y autocrítica por parte del vestuario catalán.

La imagen del bloque del técnico Quique Sánchez Flores, que afirmó que todos eran responsables de la derrota, estuvo por debajo de la media. Nadie quería un guión así y menos en la despedida de 2016.

Los futbolistas no buscaban justificaciones al naufragio copero después del partido. "En la segunda parte deberíamos haber remontado, no tenemos que escondernos. No hay excusas, sólo podemos felicitar al Alcorcón, pasar página y pensar en la Liga", explicó el blanquiazul David López.

De hecho, la capacidad de reacción del equipo calibrará a partir de ahora el impacto real del 'Alcorconazo' vivido Cornellà-El Prat. El rendimiento del grupo en los próximos partidos de Liga, la gran y única prioridad del curso, no debe estar condicionado por el varapalo sufrido en el último encuentro del año. Es su intención.

En caliente, la afición perica se mostró molesta. Y hoy, en las redes sociales, las críticas al equipo no cesan. Pero lo cierto es que la sensaciones del bloque de Quique Sánchez Flores eran positivas hasta el K.O. copero. Siempre, eso sí, que entendamos el 4-1 frente al Barcelona en el Camp Nou como una dolorosa excepción.

No es la primera vez que el cuerpo técnico debe gestionar los ánimos del vestuario esta temporada. La goleada en el debut de Liga contra el Sevilla (6-4) tampoco fue fácil de digerir. El tiempo dirá si la eliminación en dieciseisavos es un simple bache o un punto de inflexión, negativo o, como todos pretenden, positivo.