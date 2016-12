Diot: "Iremos al Palau sin presión"

Valencia, 23 dic (EFE).- Antoine Diot, base del Valencia Basket, aseguró que afrontan sin presión la visita que realizarán el próximo martes a la pista del Barcelona Lassa en la décimo cuarta jornada de la ACB pero apuntó que tiene razones para confiar en la victoria.

"Son ellos los que juegan en su pista y creo que tenemos argumentos suficientes para poder luchar por la victoria", señaló Diot en declaraciones a los medios.

El francés reconoció que tras haber ganado al Unicaja y al Iberostar Tenerife y haber ascendido a la segunda posición "para nosotros sería muy importante mantenernos en el segundo puesto y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo".

"Va a ser un partido difícil, por supuesto", aceptó Diot, pero el exterior recordó que la pasada campaña ya ganaron al Barcelona en su casa.

"Es verdad que la temporada pasada les ganamos en su pista, ¿porque no lo vamos a poder hacer otra vez? Es un partido totalmente diferente, pero si competimos bien podemos tener nuestras opciones", recalcó.

Diot no quiso leer el choque como un duelo personal suyo contra el base estadounidense Tyrese Rice. "El partido es Valencia Basket contra el FC Barcelona, no Rice contra Diot", recalcó.

"El baloncesto es un deporte de equipo, no me importa si él mete treinta puntos y yo solo dos, siempre que ganemos yo seré feliz. No me preocupa ese duelo ni ningún otro, yo solo quiero ayudar al equipo a ganar", sentenció.