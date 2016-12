El Córdoba, "satisfecho" con el emparejamiento de octavos frente al Alcorcón

Las Rozas , 23 dic .- El directivo del Córdoba Javier Jiménez ha declarado que se encuentran "satisfechos" con el emparejamiento de octavos de final de la Copa del Rey frente al Alcorcón, el único equipo junto a ellos de Segunda en el sorteo, puesto que tienen "la ilusión de seguir avanzando" en el torneo.

"Con todos los respetos al Alcorcón, queremos continuar en la competición y nos ha tocado un equipo que no es de los más grandes. Estamos satisfechos con el sorteo, dentro de que la eliminatoria no será fácil, pero tenemos la ilusión de seguir avanzando", dijo Jiménez, que ya había declarado antes del sorteo que no quería un rival de los más fuertes de Primera.