Una buena carrera de fondistas para despedir el turf en 2016

Dos Hermanas , 23 dic .- El Gran Premio Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas, preparatoria para la carrera principal de la temporada de invierno en el hipódromo sevillano, será la última prueba de caballos en España de 2016.

Esta carrera se disputará este sábado 24 de Nochebuena y con claro un favorito, el ejemplar que ya ganara hace 365 días, "Falkirk".

Once son los aspirantes al triunfo en esta cita de 2.100 metros de distancia y 7.000 euros de dotación para el propietario del caballo que cruce la meta en primera posición. Y "Falkirk" cuenta con varios argumentos a favor para darle la victoria a la cuadra Las Ángeles. En especial, que defiende título y que viene de ganar hace seis días en el propio hipódromo nazareno.

El jockey hispano-argentino Jorge Jarcovsky volverá a ser su compañero en la silla y, presumiblemente, deberá estar atento a los movimientos de "Mythical Clover", "Risby" y "Portobelo", los enemigos más cualificados.

"Mythical Clover" no ha dado su mejor valor en las últimas salidas, y es mejor en arena (la carrera se disputa en la pista de hierba), pero su preparador, Fernando Pérez, asegura que ha recuperado el tono y ello le hace temible.

"Risby", un caballo muy versátil en cuestión de distancias y superficies, también destaca por nivel, si viene su estreno en Dos Hermanas, hace tres semanas, no resultó satisfactorio.

Y "Portobelo", por su parte, es un ejemplar de clase que, en su mejor forma, sería probablemente el caballo más jugado del lote. Sin embargo sus decepcionantes últimas actuaciones ponen en cuestión sus opciones de triunfo.

La reunión contará con cinco carreras, válidas para el boleto de la Quíntuple Plus y el de la Loturf. Comenzará a las 13 horas con una prueba reservada a los jinetes aficionados, en 1.500 metros, con "Merón" y "Arab Poet" como bazas principales.

En la segunda, una milla para potros, sobresale la presencia de "Hipodamo de Mileto", si bien deberá portar un peso severo para un dos años -61 kilos-.

Dos hándicaps completan el programa, ambos en la distancia de 1.800 metros. En la que será la tercera carrera del día gustan sobre todo "Zaminal", "Pat the Bunny", "Brecha", "Brindis", "Samsara", "Scheme of the Moon", "Dalan Rey" y "Jai". Mientras que en la cuarta, la Lototurf, "Spartakiste", "Dishan" y "Vía Alpina" parecen las mejores opciones.