El 'Banque Populaire' cruza el cabo de Hornos y pulveriza el récord de Gabart

Redacción deportes, 23 dic (EFE).- El 'Banque Populaire VIII' de Armel Le Cleac'h, líder de la Vendée Globe, -Vuelta al Mundo en solitario- ha cruzado a las 13:34 (hora española) -09:34 hora local- el cabo de Hornos tras haber invertido 47 días y 32 minutos en el recorrido entre la salida de Les Sables d 'Olonne y el punto más meridional de América del sur.

Este registro pulveriza en 5 días, 5 horas y 46 minutos el récord sobre esta distancia que estaba en poder de François Gabart (Macif) con 52 días, 06 horas y 18 minutos desde 2012.

El 'Hugo Boss' del inglés Alex Thomson, que ha ido perdiendo distancia con el líder en las dos últimas jornadas y está ya a unas 730 millas (1.300 km) detrás de él, se espera que cruce el cabo de Hornos el día de Navidad, domingo, por la noche.

Thomson ha quedado atrapado en una zona sin viento. En un comunicado de las 05:00 (hora española) de hoy,su velocidad era de apenas 2 nudos (4 km/h), pero pronto comenzará a alcanzar su velocidad habitual, navegando algo más al sur que Le Cleac'h.

El 'Maître CoQ' de Jérémie Beyou ha llevado una trayectoria ligeramente extraña al inicio de la noche ya que tuvo que cumplir una penalización de dos horas impuesta por el Jurado Internacional en el Océano Índico, por romper accidentalmente el sello del motor.

Tras el cruce del Banque Populaire' por el cabo de Hornos, aún restarán cuatro embarcaciones sin haber cruzado aún el cabo Leeuwin (Australia). El holandés Pieter Heerema (No Way Back) lidera el grupo, seguido por el español Didac Costa (One Planet One Ocean) y los franceses Romain Attanasio (Etamine-Lys) y Sebastien Destremau (TechnoFirst).

Costa, que ayer viró rumbo sureste para intentar aprovechar el viento del noroeste y evadirse de la fuerza dde la borrasca que viene del oeste. Se ha colocado en la latitud 42ºSur, navegando a una media de 13 nudos (24 km/h), pero Heerema ha hecho lo propio en rumbo noreste y ha podido abrir una ligera brecha entre Costa y él de unas 200 millas (370 km), pero la situación del español es favorable para poder reducir diferencias de nuevo.

Clasificación general al final de la cuadragésima séptima jornada

(23/12/2016 a las 14:00 horas)

Distancia a meta

.1. Banque Populaire (FRA) Armel Le Cleac'h 7.018 mn(12.997 Km)

.2. Hugo Boss (GBR) Alex Thomson a 735 m.n.

.3. Maitre CoQ (FRA) Jérémie Beyou 1618

.4. St. Michel Virbac(FRA) J. Pierre Dick 2108

.5. Quéguiner (FRA) Yann Elies 2232

...

19. One Planet One Ocean (ESP) Didac Costa a 6.915 m.n.

Hasta 21 competidores (8 abandonos confirmados).