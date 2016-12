Vicente Temprado agradece a Villar su apoyo en el discurso de su despedida

Madrid, 22 dic (EFE).- Vicente Temprado, que este jueves ha dejado de ser presidente de la Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) tras 28 años en el cargo, agradeció a Ángel María Villar su "ayuda, generosidad y apoyo incondicional" durante el tiempo de su mandato.

Temprado, que llegó a la presidencia de la federación madrileña en verano de 1988, declaró que "si no hubiera sido por la ayuda y generosidad de Villar hubiera durado menos de 15 días" en el cargo.

"Encontré tu apoyo incondicional y sin límites. Había personal en condiciones precarias, sin cobrar y mi presidente me dijo adelante, no escatimes, cumple con honradez, renueva y que nadie se sienta descontento con tu decisión", declaró Temprado.

"Has conseguido que hoy entreguemos el poder del cargo en la casa del fútbol de Madrid que antes no teníamos. Hoy gozamos de esta sede como patrimonio, igual que tienen el resto de federaciones territoriales. Es tu aval porque has logrado que la Real Federación Española de Fútbol sea el manto que las cubre. Has sido el motor del vehículo que conducido hasta el día de hoy", manifestó.

Ángel María Villar, que acudió a la despedida de Temprado y al nombramiento de Paco Díez como nuevo presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, también elogió al dirigente saliente.

"A Temprado se le debe respeto y admiración y se hace extensivo al fútbol nacional en todas sus vertientes. Quiero agradecer y elogiar la tarea ingente desarrollada desde 1988. No es tarea fácil presidir una territorial y es tarea gigantesca permanecer en ella los años que tiene", dijo Villar.

"Con los resultados evidentes de su gestión en todos los campos no queda más que descubrirse ante él. Le debe mucho el fútbol y él también al fútbol. Son dos amores que se corresponden, casi eternos", declaró.

"Sé de su trabajo constante y de su lealtad inquebrantable hacía mí. Ha sido leal a Villar y a la RFEF y es uno de esos dirigentes en los que puede confiar sin que defraude. Te decimos adiós, pero sabes que es un formulismo porque siempre ocuparás un lugar de honor entre los amigos y hombres de este deporte", concluyó.