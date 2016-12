Cataluña insiste en que el déficit de 2017 es "injusto" y "arbitrario"

Madrid, 22 dic (EFECOM).- El secretario de Economía del Gobierno catalán, Pere Aragonés, ha señalado hoy que la posición del Ejecutivo de fijar en el 0,6 por ciento del PIB el objetivo de déficit para las Comunidades Autónomas en 2017 es "injusta" porque, a su juicio, parte de un criterio "absolutamente arbitrario".

"Es absolutamente injusto el criterio para establecer un 0,6 y no otra cifra, es absolutamente arbitrario, no se basa en ninguna métrica y no se han tenido en cuenta los posicionamientos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (la AIReF)", ha manifestado.