Berizzo: "Si queremos ir a más necesitamos reforzarnos"

Vigo, 22 Dic (EFE).- El argentino Eduardo "Toto" Berizzo, entrenador del Celta de Vigo, afirmó este jueves, tras la victoria de su equipo ante el UCAM Murcia en la Copa del Rey, que su equipo necesita reforzarse en el mercado invernal para seguir creciendo en el 2017.

"A partir de mañana imaginaré conversar de este tema. Si queremos ir a más necesitamos reforzarnos, aumentar el nivel y el número. Encontramos ausencias en algunos lugares, como el volante ofensivo o la banda derecha, que por lesión no la tenemos cubierta. Lo conversaremos en función de nuestras posibilidades", comentó en rueda de prensa el técnico celeste.

Berizzo tampoco descartó la salida de jugadores. "Hay que analizar caso por caso porque no todos son iguales". Sobre su futuro, ya que finaliza contrato el próximo 30 de junio, señaló: "quisiera que el tiempo transcurra y la competición avance hasta que compitamos con posibilidades en todo, después me sentaré con el club, que es mi principal interés, y hablaremos del futuro conjunto".

"Pero no quiero apresurar los tiempos. Necesito saber que la ilusión se mantiene viva hasta el final", subrayó el argentino, que cumple su tercera temporada en el banquillo de Balaídos.

Respecto al partido, reconoció que "lo mejor" fue el resultado porque les dio el pase a los octavos de final de la Copa del Rey: "Hemos hecho un primer tiempo bueno y un segundo tiempo malo. Cuando no jugamos tensionados, no somos el equipo que queremos. La circulación de pelota no iba hacia adelante. Lo mejor de la noche es el pase, hay que revisar algunas actuaciones individuales y descansar".