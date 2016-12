Madrid, 21 dic (EFECOM).- El director de Innovación de Telefónica, Gonzalo Martín Villa, ha confirmado hoy que la operadora ha dejado de comercializar los productos de EyeOs, la startup creada por el joven emprendedor Pau García Milá.

"Hemos cerrado cosas. No vale tener mentalidad de startup y no cerrar cosas. Hay que ser honesto. Hay cosas que han funcionado y otras que no", ha dicho Martín Villa en un encuentro con la prensa.