Refugiados y berlineses recuerdan juntos a víctimas del atentado en Berlín

Berlín, 21 dic (EFE).- Un grupo de refugiados y ciudadanos berlineses se unieron a modo de coro navideño en el mercadillo de Berlín donde doce personas murieron y medio centenar resultaron heridas el lunes, en un atentado cuya autoría se ha atribuido la organización terrorista "Estado Islámico".

El conjunto, integrado por miembros de la Gedächtniskirche -la vecina Iglesia de la céntrica plaza donde está el mercadillo- y por peticionarios de asilo, ofreció un pequeño concierto a los paseantes en señal de reconciliación.

"Stille nacht, Heilige Nacht" -el tradicional villancico "Noche de paz, noche de amor", en alemán- y "We are the world" fueron algunas de las piezas que cantaron, mientras algunos transeúntes se unían al conjunto hasta formar un grupo de unas 200 personas.

Los puestos del mercadillo junto a la Gedächtniskirche sigue cerrado al público, pero se espera abra de nuevo con normalidad.

En el templo quedó instalado tras el atentado un libro de condolencias y el martes se celebró ahí un oficio religioso con asistencia de la plana mayor de la política alemana, encabezada por la canciller Angela Merkel.

Las fuerzas de seguridad alemanas prosiguen las investigaciones en busca del autor o autores del ataque, después de que fuera puesto en libertad el único sospechoso que fue detenido tras el atentado, un peticionario de asilo paquistaní, que desde el principio negó toda implicación en lo ocurrido.

Las sospechas se centran ahora en un tunecino, contra el que se ha emitido una orden de detención europea, informó el ministro alemán del Interior, Thomas de Maizière, quien precisó que "es un sospechoso, pero no obligatoriamente el autor".

La Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) analiza las más de 500 informaciones de ciudadanos que ha recibido en las últimas horas.

Además, los investigadores están analizando huellas del ADN halladas en la cabina del camión empleado en el ataque, que irrumpió en un concurrido mercadillo navideño del centro de Berlín, y estudiando datos de GPS del vehículo pesado y de teléfonos móviles.

El diario "Bild" informa hoy además en su edición online que el verdadero conductor del camión, un polaco que fue reducido en primer lugar por el o los atacantes y que apareció muerto de un disparo en la cabina, vivía en el momento del ataque.

Según los datos de la autopsia, apunta esta publicación, el atacante -tras secuestrar el camión con su conductor dentro- sólo mató al chófer polaco después de embestir a la multitud en el mercadillo de navidad.

Los investigadores creen que el conductor mantuvo una pelea con el atacante o atacantes por el control del vehículo, en la que el polaco recibió varios cortes con un arma blanca, y que sólo después del ataque fue disparado.

La agencia de noticias Amaq, afiliada a los yihadistas, aseguró el martes en un comunicado que el autor del ataque en Berlín era un "soldado" del grupo terrorista Estado Islámico (EI).

La operación, añadió, respondió a "los llamamientos a atacar a los ciudadanos de los países (que integran) la coalición internacional" que actúa contra el EI en Siria y en Irak.