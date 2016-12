La Liga autorizará al Elche a realizar fichajes sin que se produzcan salidas

Elche , 21 dic .- La Liga autorizará en los próximos días al Elche a aumentar su presupuesto para fichajes para incorporar nuevos futbolistas a su plantilla sin la necesidad que se produzcan salidas para liberar la masa salarial.

Los dirigentes del club ilicitano han mantenido este miércoles una reunión con los mandatarios de la patronal del fútbol en la que han obtenido esta autorización, si bien Diego García, presidente del Elche, aseguró a Efe que aún tardarán un par de días en recibir la notificación oficial.

"Creemos que podemos complacer las peticiones del cuerpo técnico y contratar en el mercado de invierno a uno o dos futbolistas además del jugador que llegará para cubrir la lesión de Matilla", indicó García.

Los objetivos del club ilicitano para este mercado de invierno son, además de la inminente llegada de Fabián Ruiz, del Betis, un jugador que pueda actuar en la media punta o como segundo delantero y un futbolista de banda.

José Luis Molina, director deportivo del Elche, reconoció este jueves que el club ya tenía acuerdos con algunos jugadores a la espera de que se produjera el visto bueno de la patronal del fútbol y de que rescindan con sus actuales equipos.

El presidente del Elche destacó que La Liga ha autorizado estas operaciones sin la necesidad de que el club tenga que dar salida a jugadores de su plantilla, algo que la entidad barajaba como alternativa.

"No necesitamos forzar ninguna marcha, aunque eso no quiere decir que el jugador que no quiera estar pueda irse", apuntó García.

En este sentido, el director deportivo reconoció que el portero Pol Freixanet y el centrocampista Lolo Ortiz tiene pocas opciones de continuar en la entidad porque no cuentan para el entrenador.