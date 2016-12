Hinchas reciben en Chile al Palestino tras culminar gira por Oriente Medio

Santiago de Chile, 21 dic (EFE).- Decenas de chilenos recibieron este miércoles en el aeropuerto de Santiago de Chile al equipo Palestino, de la primera división local, tras culminar una gira de diez días por Palestina, que tuvo el objetivo de conocer y conectarse con la tierra de sus raíces.

"Gracias Tino Tino por la alegría que le diste al Pueblo Palestino", se leía en el lienzo de los hinchas que llegaron hasta la terminal aérea.

El presidente del club, Eduardo Heresi, dijo que "este fue un viaje histórico, lleno de sentimientos, porque se generó una vinculación entre los jugadores, el cuerpo técnico y nuestro pueblo".

"Cuando entren de nuevo a la cancha ya no será un tema de ganar, perder o empatar, ahora saben que hay un pueblo detrás que nos sigue, que vibra, que se pone triste y contento cada vez que nosotros entramos a la cancha", añadió Heresi.

Afirmó que Palestino juega un rol de esperanza para todos ellos. "Hay una vinculación entre nuestro equipo Palestino y nuestra tierra Palestina y eso nos pone muy contentos", agregó.

Para el capitán del Palestino, Agustín Farías, el viaje fue muy positivo para todo el equipo: "quedamos muy contentos con la gira, la verdad que lo pasamos muy bien y además Palestina es un lugar maravilloso, su tierra, su gente, su historia".

"El viaje nos sirvió para conectarnos con las raíces del club y darnos cuenta cómo vive realmente la gente allá. Uno a veces no se da cuenta, pero la situación es muy distinta a la que tenemos acá, nosotros debemos estar agradecidos de la realidad que tenemos", comentó Farías.

La gira de Palestino a Palestina no solo generó expectación en Oriente Medio sino que tuvo repercusión internacional. Reconocidos medios como el Washington Post, el New York Times, The Telegraph y Fox News, publicaron reportajes que destacaron la visita del club chileno a su tierra ancestral.

En sus 96 años de historia, esta fue la primera vez que el Palestino efectúa una gira a Palestina, donde jugaron dos partidos amistosos: con la selección nacional y otro con un equipo que combinó a los mejores jugadores de los equipos de la ciudad de Hebrón.

Además, realizaron clínicas deportivas con niños en Ramallah, inauguraron la primera cancha de pasto sintético en la ciudad de Beit Jala y fueron recibidos por diversas autoridades locales, como el presidente Mahmud Abbás y sus ministros de Deportes y Relaciones Exteriores.

En Chile vive una comunidad cercana a las 400.000 personas de origen palestino, la más numerosa fuera del Oriente Medio.