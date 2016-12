La Federación limita a tres legislaturas el cargo de presidente

Redacción deportes, 21 dic (EFE).- La Federación Española de Atletismo (RFEA) decidió en su junta directiva limitar a tres mandatos consecutivos como máximo el cargo de presidente y no homologar el récord de España de 60 metros vallas en pista cubierta de Orlando Ortega, logrado en Dusseldorf el pasado 3 de febrero.

En la reunión se acordó proponer a la Asamblea General una modificación de Estatutos de la RFEA, siendo el más reseñable la limitación del cargo presidencial, ya que en la actualidad no hay límite y la propuesta es fijarlo en tres legislaturas seguidas como máximo.

Por otra parte, la Junta decidió mantener el récord de 60 vallas bajo techo en poder de Jackson Quiñónez con un registro de 7.52 conseguido el 24 de febrero de 2008 en Valencia, al no homologar los 7.49 del subcampeón olímpico Orlando Ortega logrados en Dusseldorf el 3 de febrero.

La razón de no dar validez al récord del medallista de plata en Río en 110 vallas fue el hecho de no haber pasado el correspondiente control de dopaje, ya que esa competición no contaba con los medios para ello.

En la primera Junta de la etapa de Raúl Chapado como presidente también se aprobó modificar el artículo 29 del reglamento de licencias, que dice los siguiente:

"Para solicitar o renovar licencia de entrenador, deberá aportarse certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Se trata de un registro que depende del Ministerio del Interior, y en el mismo se incluyen los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas mediante una sentencia firme por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.