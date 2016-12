Esteve: "Hay que dejar de comparar el Dakar de África con el de Sudamérica"

Madrid, 21 dic (EFE).- El piloto español Isidre Esteve ha declarado hoy a EFE que hay que dejar de comparar el Dakar de África con el de Sudamérica porque son "muy diferentes", aunque él prefiere el del continente africano porque "tiene muchos sabores" y la competición esta "llena de aventura".

Isidre Esteve sufrió un grave accidente de moto en el Rally de la Baja Almanzora en 2007 que le dejó en silla de ruedas, por lo que desde entonces compite en coches, modalidad en la que solo ha participado una vez en el Dakar, en 2009. Ahora, afronta su segundo Dakar en coches.

"La preparación para esta edición es mejor que en 2009. En aquella ocasión hacía justo un año y medio de mi lesión y en aquel momento había más ilusión que serenidad en tomar la decisión. Me propusieron ir al Dakar y naturalmente lo acepté. Es verdad que la experiencia es un grado en este sentido. No tenía la experiencia de convivir con la lesión y no conocía los puntos más débiles. Es un momento muy diferente y estamos totalmente preparados", aseguró.

La principal diferencia con aquel año es el cojín inteligente que ha desarrollado junto a Josep María Lloreda, presidente de KH Lloreda, que le permitirá acabar la carrera sin las úlceras por presión que sufrió en 2009 y que le dejaron un año y medio tumbado.

"Solo me he planteado volver al Dakar por el cojín. Este proyecto se ha construido sobre esta pieza clave. Esto nos va a permitir centrarnos en la competición y nos ha permitido construir un proyecto mayor", declaró Esteve.