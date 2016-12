Cerrón:"El primer paso es encontrar un patrocinador y concluir plan económico

Madrid, 21 dic (EFE).- José Luís López Cerrón (Valladolid 1956), reelegido presidente de la Federación Española de Ciclismo (RFEC) hasta 2020, espera "como agua de mayo" la subvención del CSD y el hallazgo de un patrocinador para afrontar el reto de garantizar el desarrollo de las distintas modalidades de las que se ocupa.

Consciente de la dificultad de relevar a las figuras de la ruta, Cerrón seguirá apostando por Javier Mínguez como seleccionador, anhela la creación de nuevos equipos que formen profesionales y no cree que el dopaje mecánico "sea tan sistemático como dicen". En una entrevista con EFE el dirigente del ciclismo español repasó sus principales objetivos.

Único candidato en las recientes elecciones, en la votación obtuvo 84 votos, 3 abstenciones y 3 nulos, de los 90 asambleístas presentes. Este jueves comenzará su mandato.

"Tenía el apoyo mayoritario de las federaciones, digo yo que estarían contentos con los 4 años en el cargo", señala convencido tras una primera legislatura no exenta de dificultades, sobre todo económicas.

"Cuando llegué, la situación era muy comprometida. El presupuesto llegaba solo para pagar las deudas con Hacienda, la seguridad Social y otras pendientes. El primer año lo salvamos con un plan de viabilidad que llevamos a cabo con apoyo del CSD para poder pagar esas deudas, y ese plan poco a poco se ha ido completando. Ahora el objetivo es finalizarlo para llegar a ser solventes por nosotros mismos", explica como línea maestra de su gestión.

Cerrón recuerda que en lo deportivo también hubo serios problemas. La razón, la misma.

"No había dinero. No pudimos ir al Mundial de ciclocross por falta de liquidez y, en el de pista, los corredores se lo tuvieron que pagar de su bolsillo. Era una situación límite, de guerra, tuvimos que recortar en todo. Además tuvimos que hacer una reconversión en la Federación y hacer despidos de gente que llevaba muchos años, lo que no fue nada agradable"

"A partir del tercer año", recuerda, "fuimos mejorando y pudimos mandar a las selecciones a más competiciones. Hemos conseguido pasar de una situación en la que no nos fiaban, a estar en paz con Hacienda y la Seguridad Social y poder hacer viajes. Estamos al día", señala.

Aunque la mejoría es evidente y lo peor de la crisis parece superado, aún se ven nubes negras, y algunas muy de cerca.

"El horizonte nos ofrece una incógnita. Aún no conocemos la subvención que vamos a tener del CSD para 2017 y necesitamos un nuevo patrocinador, ya que el que teníamos con Murcia no se ha podido renovar. Ahora el primer paso es encontrar un patrocinador", comenta.

En lo deportivo, Cerrón se muestra "contento" con el hecho de poder asistir a las competiciones, pero se muestra preocupado en el sector de ruta ante el proceso de relevo de una generación de oro en las que se han sucedido los éxitos con corredores como Alejandro Valverde, Alberto Contador y Purito Rodríguez.

"La RFEC poco puede hacer para el relevo de los grandes corredores que tenemos hoy. Trabajamos con la Copa de España sub'23, pero no terminan de salir equipos continentales, solo tenemos al Burgos y Murias Euskadi. Necesitamos más equipos para formar profesionales. Si salieran tres equipos más se podrían encontrar más corredores".

El dirigente vallisoletano, excorredor, director y organizador de carreras, comentó las diferencias entre los problemas a afrontar entre la modalidad de ruta y el resto.

"La ruta se nutre de los equipos profesionales, lo que no sucede con el resto con las demás, como la pista, el ciclocross, la BTT. Son especialidades que necesitan más la ayuda de la Federación, dependen de nosotros. Eso es lo que más nos preocupa. Si no les puedes llevar a concentraciones y competiciones no pueden progresar".

Cerrón, quien en sus cuatro años de presidente ha recogido cuatro premios a la mejor nación en la clasificación de la UCI, tiene claro que continuará depositando en su amigo y paisano Javier Mínguez el cargo de seleccionador nacional de ruta.

"Tengo que hablar con todos los seleccionadores, pero Mínguez es un seleccionador que ha obtenido buenos resultados, los corredores le respetan y tiene en general buena sintonía con ellos. No me gusta cambiar las cosas que funcionan", explicó.

Sin embargo, en otras modalidades, como pista, Cerrón admitió que "habrá que dar alguna vuelta al asunto".

Desde su puesto presidencial, López Cerrón también ha vivido la evolución del dopaje en el ciclismo, un asunto que ha marcado una parte del deporte en los últimos tiempos y que sigue en primera línea, sobre todo por el nuevo dopaje tecnológico ó mecánico.

"Veníamos de años malos marcados por los escándalos, pero no hemos tenido que afrontar grandes problemas. Llegué al cargo con el juicio de la Operación Puerto y ya dije que necesitábamos 2 ó 3 años de tranquilidad, y eso se ha cumplido. Ahora hace falta que vuelvan los patrocinadores y que salgan equipos", señaló.

Sobre el dopaje tecnológico Cerrón considera que es "un problema difícil de combatir porque precisa un despliegue técnico para revisar las bicicletas", aunque la UCI y los organizadores de carreras ya están trabajando en ello.

No obstante, el presidente de la RFEC cree que hay "demasiada leyenda" sobre el dopaje mecánico.

"Si hubiese tanto dopaje de este tipo como se dice nos hubiésemos enterado, es más difícil de ocultar que el fisiológico. Además, el dopaje de moda involucra a corredores, directores, ingenieros, mecánicos...demasiada gente como para ocultarlo. No podemos olvidar que los grandes delatores de los corredores han sido personas de su entorno más cercano", explica.

"Puede haber dopaje tecnológico, pero no tanto ni de manera tan sistemática como dicen. Mantenerlo en secreto es difícil", concluyó.