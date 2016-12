Campazzo no piensa en volver al Madrid y está "al 1.000 % con el UCAM" Murcia

Murcia, 21 dic (EFE).- El argentino Facundo Campazzo, base del UCAM Murcia de baloncesto, ha mostrado su compromiso con este equipo y negado que vaya a volver antes de que concluya esta campaña al Real Madrid, club al que pertenece y que lo ha cedido, indicando que "Murcia no es un lugar de paso para" él y que va "a dejar el 1.000 % y toda" su "vida acá".

El base internacional argentino ha salido así en rueda de prensa al paso de los rumores que anticipan su regreso a la casa blanca.

"Me he enterado de eso a través de las redes sociales, no porque hayan hablado conmigo ni me lo haya comunicado mi agente ni el club. En mi cabeza nunca estuvo irme del UCAM", dijo.

El argentino al menos estará en el club "hasta julio y si Dios quiere, llegando a las eliminatorias por el título para superar las expectativas", ha apuntado al respecto.

Campazzo está en un gran momento, como demostró el sábado siendo clave en la victoria por 97-71 ante el RETAbet Bilbao Basket en un partido del que salió como mejor jugador de la decimotercera jornada de la Liga Endesa con 36 puntos de valoración.

"Me tocó un buen partido, completo, pero no me animo a decir si estoy al nivel que quiero estar o no. Mientras ganemos estamos bien", ha indicado quien tiene claro lo que debe hacer: "Manejar el ritmo del juego, defender duro y correr la cancha. Eso y seleccionar bien los tiros".

Campazzo es consciente de que "el puesto de base es el más importante, pues es como el entrenador dentro de la cancha" y asume su cuota de protagonismo junto a Pedro Llompart, el otro director de juego de la plantilla: "Tenemos esa responsabilidad de hacer jugar bien al equipo".

Al referirse al rotundo triunfo contra el Bilbao Basket, Campazzo ha destacado el nivel mostrado por el colectivo: "Cuando se gana se ve todo bien, jugamos como queremos jugar y como nos pidió el entrenador. Necesitábamos una victoria en casa, con nuestra gente, y la logramos haciendo un gran partido".

Ha añadido que estaban "en deuda con la afición y con el entrenador y había muchas cosas en juego".

"Estuvimos estudiando al rival a fondo sabiendo que era como una final para nosotros y tratamos de dejarlo todo en la cancha. Cuando estamos a nuestro nivel, somos un equipo duro de vencer", ha agregado.

Al UCAM le faltan dos partidos para concluir 2016, el 28 de diciembre en la pista del Montakit Fuenlabrada y el 30 ante el Movistar Estudiantes en el palacio de los deportes de Murcia.

"Queremos acabar el año de la mejor manera, lo más arriba posible, y luego ya pensaremos en la Eurocopa", ha comentado Campazzo, quien está de enhorabuena porque ayer se supo que ha sido galardonado con el premio Olimpia de Plata 2016, una distinción que concede el Círculo de Periodistas Deportivos de Argentina.

"Estaba nominado junto a Manu Ginobili y Walter Hermann y tuve la suerte de conseguirlo yo", ha indicado el jugador del cuadro universitario, quien acumula tres Olimpias de Plata, pues ya había ganado el premio en 2013 y en 2014.

Además, ha asegurado que "las ganas de hacer historia son las mismas en la selección".