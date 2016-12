Borja Valero: "Es raro saber que hay gente que echa de menos el franquismo"

Roma, 21 dic (EFE).- El futbolista español de Fiorentina, Borja Valero, en una entrevista de carácter personal con "La Gazzetta dello Sport", afirma que le parece "raro saber que hay gente que echa de menos el franquismo" en España, opina sobre la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y hasta se atreve a "elegir" a tres jugadores italianos que tendrían sitio en La Roja.

El centrocampista, al opinar sobre el panorama político europeo y mundial asegura que "quizás la gente se haya cansado de la democracia".

"También en España hay partidos políticos que se inspiran en Francisco Franco. Esto pasa porque hay poca memoria, no se estudia lo suficiente y la gente no se acuerda de las cosas atroces que pasaron. Yo, en cambio, siempre pienso en las cosas que me contaba mi abuelo", afirmó Valero.

"Él luchó con la República, fue arrestado y torturado, estuvo a punto de morir de hambre. Es raro saber que hay gente que echa de menos el franquismo", agregó el futbolista.

Preguntado sobre cuáles son, en su opinión, la razones de estos fenómenos, Borja Valero consideró que "quizás la gente se esté cansando" de la democracia.

"Quizás la gente se esté cansando, después de muchos años, de democracia. Basta con pensar en el Brexit, ahora todos quieren huir de la Unión Europea, pero esta confusión no ayuda a nadie", dijo.

El futbolista madrileño comentó además la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y destacó que fue algo que le sorprendió mucho.

"Su victoria me sorprendió mucho, pero se notaba que había mucha gente que estaba cansada por cómo iban las cosas", afirmó.

Por lo que atañe a lo personal, Valero admitió que se considera una persona "afortunada" por haber logrado su sueño de ser futbolista.

"Para mí, el fútbol era algo divertido, pero paré de verlo de esta manera cuando entré en el Real Madrid, con 11 años. Me considero afortunado por haberlo conseguido, si no estaría muy triste. En mi formación he vivido con más de 300 chicos y el 85 por ciento de ellos fue descartado", afirmó.

"He visto muchas lágrimas en los chicos que salían de los equipos juveniles", agregó.

El español destacó que los futbolistas tienen un gran poder sobre los jóvenes y que el buen ejemplo tiene que salir de ellos.

"Todos los chicos quieren ser futbolistas. Le toca a los jugadores más famosos, los que tienen más éxito, transmitir los valores auténticos a los más jóvenes", aseguró.

Valero lleva ya cuatro años en Italia y destacó que hay algunos futbolistas del país transalpino que encajarían en la selección español.

"Creo que Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli y Leonardo Bonucci podrían tener espacio en la selección española. Y también Marco Verratti, es un jugador que me encanta", dijo.