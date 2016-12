El Bada Huesca pasa de ronda al imponerse con claridad en Cuenca

Cuenca, 21 dic (EFE). Cumpliendo el pronóstico, el Bada Huesca se ha impuesto a domicilio al Liberbank Ciudad Encantada (32-37), certificando su pase a la cuarta eliminatoria de la Copa Rey. El cuadro oscense llegó a tierras conquenses con una renta de cuatro goles que nunca estuvo en peligro.

Da la sensación de que el Liberbank Ciudad Encantada ha dado todo lo que tenía en extraordinario final de la primera vuelta con esas cuatro victorias consecutivas. La eliminatoria ante el Bada Huesca la ha afrontado sin fuerzas físicas y con una plantilla tan mermada por las lesiones que complicaban su pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

El primer tiempo mantuvo una igualdad en el marcador, con ventajas mínimas para ambos conjuntos. La buena actuación de Leo Vial impidió que los oscenses se marcharan, pero era el equipo de José Francisco Nolasco el que llevaba el ritmo del partido, gracias a la gran actuación de Teixeira, tanto marcando como asistiendo.

Tras el descanso, se esperaba una última reacción conquense, pero no llegó porque no había jugadores en el banquillo, Mendoza y Thiago Alves estaban jugando renqueantes y el Bada Huesca no sólo no sufrió sino que ganó con más ventaja y facilidad que siete días en su campo.

Las ausencias en los conquenses de Vidal, Nacor Medina y Vainstein, fueron clave para que el Bada Huesca se mostrara tan superior.

- Ficha técnica:

32-Liberbank Ciudad Encantada (17+15): Leo Vial; Canyigueral (5), Martín Doldan (6), Thiago Alves (6), Adrián Nolasco (5), Sergio López (3), Perovic (6, 1p), siete inicial, Kilian Santana (p), Mendoza y Hugo López.

37-Bada Huesca (19+18): Jorge Gómez; Teixeira (9), Carmona (3), Camas (3), Carro, Oier García (3), Marco Mira (1), siete inicial, Daniel Arguillas (p), Alberto Val (2), Todorovic (3), Eloy Felez (2, 1p), Ariño (5), Alex Marcelo (4) y Bonanno (2).

Árbitros: Luque Cabrejas y Pascual Sánchez. Excluyeron, por parte visitante, a Carró y Val.

Marcador cada cinco minutos: 3-3, 7-7, 10-9, 13-13, 15-15, 17-19, descanso, 19-22, 21-24, 25-27, 28-32, 30-35 y 32-37.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vuelta de la Tercera Eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el polideportivo El Sargal ante 1.000 personas. El Bada Huesca se clasifica para la siguiente ronda por un total de 70-61.