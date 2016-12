Zoido dice a independentistas que no vean fantasmas porque no se les persigue

Madrid, 20 dic (EFE).- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido a los independentistas que "no vean cosas raras ni fantasmas" porque no les persigue, y ha insistido en que se detuvo a dos miembros de la CUP cuando iban a Madrid a apoyar en la Audiencia Nacional a otros compañeros porque estaban reclamados por el juez.

Así lo ha enfatizado el titular de Interior en el Pleno del Senado en respuesta al parlamentario de ERC Xavier Castellana, quien ha censurado a la Policía Nacional por retener el pasado día 13 en Alcalá de Henares (Madrid) durante dos horas al autobús que se dirigía desde Barcelona a la Audiencia Nacional para apoyar a miembros de la CUP citados por quemar fotografías del Rey.

Un vehículo en el que, según el senador, viajaban familiares y amigos, "gente normal y corriente", a quienes se les obligó a salir fuera del autobús con un "frío riguroso", a la vez que se "cacheó" a los hombres en una actuación que duró dos horas, cuando la detención de los dos miembros de la CUP no requería tanto tiempo, según ha señalado.

Además, se requisaron banderas, pancartas, camisetas y llaveros, según el senador, para quien no es "criminal" tener un proyecto diferente al del Gobierno.

En su primera intervención, Zoido ha querido dejar claro que la actuación policial nada tuvo que ver con el lugar de procedencia ni con el motivo del viaje, sino con "la labor de la Policía de hacer cumplir la ley".

Zoido ha reiterado que, frente al victimismo de ERC, las Policía intervino dentro de la "actividad cotidiana y ordinaria" de las fuerzas de seguridad del Estado, pero también de los Mossos d'Esquadra y de las policías locales y guardias urbanas.

"No mire cosas raras ni vea fantasmas donde no los hay", le ha instado el ministro al senador de ERC antes de insistir en que se detuvo a esas dos personas porque estaba reclamadas por la Audiencia Nacional.

Por eso, le ha exigido que no contara en la Cámara historias que "no tienen nada que ver con detenciones por ser catalanes independentistas"."Estaban reclamados no por independentistas, sino por una orden de la Audiencia Nacional. No hay persecuciones por hacerles la vida imposible", ha añadido.

Zoido ha asegurado que el estado de derecho funciona, también en Cataluña, Madrid y Andalucía", y "a mí me gusta que también funcione en Sevilla".