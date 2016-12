Trinchieri: "Ha sido nuestro peor partido"

Madrid, 20 dic (EFE).- El italiano Andrea Trinchieri, entrenador del Brose Bamberg alemán, fue claro en sus comentarios al afirmar que había sido "su peor partido en Euroliga".

"Ha sido nuestro peor partido en la competición y luego está el gran equipo que es el Real Madrid. No nos hemos respetado lo suficiente y hemos salido sin energía ni nada de nada. Si intentó explicar el partido desde el prisma del baloncesto no diría nada inteligente", dijo Trinchieri.

"Tenemos dos soluciones: nos suicidamos mañana o nos reagrupamos e intentamos salir de esto. En este momento no tiene sentido echar la culpa a nadie. Ha sido una pesadilla. Está claro que no nos vamos a suicidar, así es que intentaremos recuperarnos. Debemos respetar nuestro trabajo y esfuerzo", añadió.

El técnico italiano del equipo alemán no quiso poner paños calientes a su actuación.

"Hemos jugado de una manera deplorable, los jugadores y los entrenadores. No voy a decir nada inteligente, seguro, pero puedo asegurar que ha sido una perdida de equipo, no de un solo jugador. No hay equivalencia entre la derrota y la ausencia de Fabien Causeur", finalizó Andrea Trinchieri.