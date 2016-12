Torrelavega acogerá en marzo de 2017 el primer Desafío Óscar Freire

Torrelavega, 20 dic (EFE).- El municipio de Torrelavega acogerá el 18 de marzo de 2017 la celebración del primer Desafío Óscar Freire, una prueba ciclista "única" y "novedosa" que podrá realizarse en cuatro modalidades: carretera, bicicleta de montaña (MTB), ambas disciplinas y por parejas.

El concejal de Deportes, Jesús Sánchez, acompañado del campeón mundial de ciclismo Óscar Freire; del organizador del evento, Jesús Aja; y del presidente de la escuela municipal de ciclismo, Iván Aguirre, ha presentado hoy en rueda de prensa este desafío que tendrá salida y meta desde el complejo deportivo que lleva el nombre del ciclista torrelaveguense.

Freire, que ha señalado que desde que "dejó la bicicleta" le han propuesto desde hace "varios" años organizar una prueba ciclista, se ha encargado del diseño de la mayor parte del recorrido y lo ha hecho "pensando" en el cicloturista, dado que no se trata de un carrera ni de profesionales ni competitiva.

El campeón mundial ha explicado que el recorrido de carretera "no es excesivamente duro", parte de él discurrirá por la costa cántabra y el de bicicleta de montaña será "muy llevadero, muy divertido, no complicado y pensando en el ciclista que no tiene técnica o se quiere iniciar en el mundo de la bici".

Para Óscar Freire, que realizará la modalidad de desafío, es decir, la de carretera y la de bicicleta de montaña, se trata de una prueba "diferente", "novedosa" y ante la que espera que "la gente responda" y ha avanzado que contará con la participación de "personajes importantes" que se irán dando a conocer "de aquí a marzo".

El edil de Deportes ha explicado que se trata del primer "gran" acontecimiento deportivo de 2017, que nace con vocación de continuidad, en el que "se lleva trabajando desde hace tiempo" y que ofrecerá un recorrido de 120 kilómetros para la modalidad de carretera, de 36 para la de bicicleta de montaña y de 145 para la que une estas dos disciplinas.

Por su parte, Jesús Aja ha afirmado que va a ser un evento "fantástico" para Torrelavega y un "original" y "novedoso" desafío que contribuirá, además, a dinamizar la ciudad y para el que se abrirán las inscripciones el próximo día 1 de enero.

La participación para la prueba de carretera será ilimitada, pero para la de bicicleta de montaña y la que une ambas modalidades (carretera y MTB) estará limitada a un máximo de 500 personas.