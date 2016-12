Sampaoli pide a sus futbolistas "respetar el partido y jugar concentrados"

Sevilla, 20 dic (EFE).- El entrenador del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, ha manifestado hoy en rueda de prensa que "pese al 1-5" logrado en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Formentera, sus jugadores deberán mañana "respetar el partido y estar concentrados" sin "pensar en la vacaciones".

Sampaoli no se ha cuestionado "la idoneidad de la reglamentación" que obliga a jugar dos partidos ante un equipo de inferior categoría, pero ha reiterado existe "ilusión en el rival y esa ilusión no se puede quitar", por lo que espera de sus hombres que "jueguen el partido con pasión para consolidar la pelea en tres frentes".

El preparador sevillista ha asumido que "ganar la Liga es muy difícil, pero las opciones están a la vista", pues el Sevilla figura "a un punto del Barcelona" y tiene "pendiente un partido en casa ante el Real Madrid", por lo que "si hay una posibilidad, se va a pelear por ella".

El técnico sudamericano ha reiterado que busca en el mercado de invierno "un central y un delantero", ya que "la necesidad está en las áreas" y por eso no intentará fichar al centrocampista del Valencia Dani Parejo, al que ha "querido en verano, no fue posible y llegaron otros" y "ahora no es una prioridad".

Jorge Sampaoli ha insistido en que necesita en los fichajes "calidad, no cantidad", y por eso buscará a "jugadores marquen la diferencia en cuanto lleguen".

En el capítulo de salidas, Sampaoli tiene asumido que gente como el portero David Soria o el centrocampista japonés Hiroshi Kiyotake "se puede marchar en invierno" pese a que "son futbolista que el cuerpo técnico tiene en consideración".