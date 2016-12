ATA pronostica 400.00 nuevos empleos en 2017, de ellos, 90.000 por autónomos

Córdoba, 20 dic (EFE).- El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha cifrado en 400.000 los empleos que se generarán en 2017, de los que 90.000 los crearán trabajadores autónomos que crecerán, a su vez, en 30.000 empleados más dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Esto supondrá un crecimiento del empleo en España de un 20 por ciento menos del que se ha producido este año y contra las expectativas de en torno a un 2,8 por ciento de generación de empleo (medio millón de trabajadores), Amor cree que "a eso no vamos a llegar" porque "hablo con autónomos, empleadores y empresarios".

En clave andaluza, Amor considera que se darán de alta en el RETA 6.000 nuevos autónomos más que podrían llegar a crear hasta 18.000 empleos netos.

Las causas de este descenso de crecimiento en la creación de empleo Amor las encuentra en la inflación, en las consecuencias de "un año sin Gobierno", en la incertidumbre presupuestaria para 2017 y en algo valorado por la clase política pero que, a su juicio, "cambia las reglas del juego de la noche a la mañana": el anuncio de la subida del salario mínimo.

El presidente de ATA ha argumentado subir el salario mínimo solo va a afectar a 220.00 trabajadores de toda España y, sin embargo, va a suponer un incremento de coste de seguros sociales y cotizaciones de un 8 por ciento para los autónomos que emplean tan solo a dos personas: "subir los salarios por decreto tiene problemas graves para quienes generan empleo en este país" es decir, los trabajadores autónomos.

En este sentido, Amor ha explicado que "la asignatura pendiente es generar empleos de calidad, con garantías para trabajadores y empleadores y después subir los salarios", "algo en lo que por supuesto no estoy en contra pero si abogo por hacerlo de una manera prudente".

"Ojalá me equivoque" y la coyuntura económica y política genere "más de 600.000 empleos" pero "tengo que ser realista y prudente con lo que estamos viviendo" porque, entre otras cosas "no sabemos qué va a pasar en el terreno político, no sabemos qué presupuestos vamos a tener".

Preguntado por los beneficios fiscales a los autónomos físicos, cuestión controvertida cuando se compara lo que paga de cuota al mes un trabajador autónomo en España con respecto a otros países europeos, Amor ha sostenido que "nosotros apostamos por mantener una tarifa plana de 50 euros hasta dos años de inicio de la actividad" pero "no es cierto que los autónomos españoles paguen más que el resto".

"En España el autónomo que no llega al salario y no tienen habitualidad paga cero por sentencia del Tribunal Supremo" ha explicado Amor.

En este sentido, ha anunciado un informe donde consta que sobre una base de cotización mínima de 897 euros pagamos 29,9 por ciento frente al 46 por ciento de sus ingresos que es lo que paga un autónomo de Dinamarca en impuestos y seguros sociales.

El problema es que hay 450.000 autónomos en España que no llegan a ganar esos 897 euros, "a esos es los que hay que solucionar el problema y que siga siendo voluntario que cada persona elija lo que quiere aportar en su cotización" porque si ajustamos los ingresos a la base de cotización "vamos a tener problemas porque van a ganar más, si, pero van a cotizar menos".

Ante ello, Amor propone "solucionar la vida a los 450.000 autónomos que no llegan al salario mínimo y este debe ser un objetivo prioritario", algo a tratar de manera urgente en la subcomisión del Congreso de los Diputados donde se están estudiando fórmulas.

Para el presidente de ATA, una solución a esto sería "que quien no llega al salario mínimo tenga una cuota similar a 50 euros durante los dos primeros años de su actividad" para luchar contra la economía sumergida y evitar la competencia desleal.

Asimismo, Amor ha adelantado que está negociando con el Ministerio de Empleo la subida de la base mínima de cotización para los autónomos personas físicas, unos dos millones, "vamos a pedir que la subida esté en torno al 3 por ciento que es lo que va a subir la base máxima".

Esto significará una subida de media en torno a 96 euros pero, "también sube la pensión y la base de prestación".