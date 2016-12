Personas con discapacidad compartirán atriles con los músicos de la OSE

San Sebastián, 20 dic (EFE).- Un grupo de 19 personas con discapacidad intelectual subirán al escenario del Kursaal para interpretar, junto con la Orquesta de Euskadi (OSE), una partitura escrita para la ocasión por Emilio Aragón en un concierto con el que se trata de mostrar la capacidad integradora de la música.

El concierto que tendrá lugar el 4 de febrero será el fruto del proyecto "Mosaico de sonidos", una iniciativa en la que 14 orquestas españolas incluirán en sus atriles a personas con diversos grados de discapacidad para tocar "La flor más grande del mundo", inspirada en el cuento del mismo nombre de José Saramago.

"Tenía la ilusión de participar y no sabía qué es lo que me iba a encontrar, pero desde el primer día ya no lo quería abandonar porque lo fundamental ha sido el trato de igual a igual con los músicos de la orquesta", ha resumido Endika Markotegi su experiencia como discapacitado que ha participado en el proyecto.

"Espero que esto sea el inicio de algo más lejano", ha indicado Endika, que será el encargado de contar el hilo narrativo del cuento.

El germen de "Mosaico de sonidos" está en la colaboración entre la OSE y la Federación Vasca de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (FEVAS) desde 2009 y que se ha materializado en talleres desarrollados desde entonces en Bilbao y San Sebastián.

La experiencia adquirida se convirtió en el punto de partida para "Mosaico de sonidos", que ha puesto en marcha la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS), la Confederación Plena Inclusión y la Fundación BBVA.

A lo largo de 2015 se llevó a cabo la primera fase consistente en definir los músicos de la OSE que participarían en las actividades de los talleres de creación sonora.

Posteriormente, el pasado mes de enero comenzó el trabajo con las 19 personas con diversidad funcional pertenecientes a las asociaciones Aspace, Gautena y Uliazpi.

Tan solo tres cuentan con conocimientos musicales de piano o acordeón, pero el resto ha partido de cero.

Una vez por semana durante tres horas se han reunido para "explorar" en un primer momento cuál es el instrumento que más se ajusta a cada uno de ellos con el objeto de crear "un lazo entre las personas y la música", ha explicado Mikel Cañada, "alma mater" y coordinador del proyecto a nivel nacional.

Finalmente se han elaborado unas "micropiezas" con maracas, palos de lluvia, triángulos, tambores, triángulos o xilófonos que se intercalarán entre los pasajes de la obra de Emilio Aragón que será interpretada por los músicos de la OSE.

A partir del 24 de enero comenzarán los ensayos con el conjunto de la orquesta y el día del concierto tocarán todos mezclados esas pequeñas improvisaciones que se fundirán en "La flor más grande del mundo".

En esta ocasión "lo menos importante es el resultado", ya que lo fundamental es el proceso por el que se ha llegado a este punto, ha explicado el responsable del Servicio de Apoyo a las Familias de Gautena, Jimmy Brosa.

Cada taller ha funcionado como un estímulo para estas personas que desde que tuvieron el calendario con las fechas de los talleres estaban deseosas de tomar parte en ellos, ha agregado.

El concierto podrá ser escuchado además la semana previa al concierto especial del 4 de febrero dentro del programa de abono, ya que es "importante" que esta experiencia "atrevida" y "conmovedora" se incluya en el quehacer normal de la orquesta, ha señalado el director general de la OSE, Oriol Roch.