Parlamento israelí aprueba abrir archivos sobre desaparición de niños en 1950

Jerusalén, 20 dic (EFE).- El Parlamento israelí aprobó hoy la apertura de los archivos de una comisión que investigó la desaparición hace décadas de niños judíos procedentes del Yemen y otros países árabes, informó el diario Jerusalem Post.

La aprobación por parte de la Comisión de Asuntos Legislativos de la Knéset (Parlamento), en un votación unánime de sus miembros, supone un hito en la búsqueda de la verdad sobre el destino de cientos de niños dados por muertos ante sus familias pero realmente entregados a parejas que no podían tener hijos.

El conocido como "caso de los niños yemeníes", por el origen mayoritario de estos bebés, ocurrió en la primera mitad de la década de 1950 en un Israel controlado por una elite askenazí (judíos de origen centroeuropeo) que veía con desprecio las costumbres y estilo de vida de los más atrasados judíos mizrahíes (de los países árabes).

En las últimas décadas, varias comisiones públicas investigaron el destino de los bebés, aunque concluyeron que la inmensa mayoría de ellos realmente murieron en los hospitales.

Pero la última, en 2001, ordenó clasificar los documentos hasta el año 2071, lo que despertó aún más sospechas.

Las presiones en estos últimos años de varias ONG y de algunos diputados de origen mizrahí con familiares afectados consiguieron reabrir el caso y el pasado 11 de noviembre el Gobierno israelí dio luz verde a la desclasificación de los documentos.

Según la decisión parlamentaria de hoy, todo el material de las comisiones estará disponible en la página web del Archivo Nacional, con la única excepción de datos que puedan suponer una violación a la ley de privacidad y, en el marco de ésta, la identidad exacta de menores que sí fueron adoptados o las de sus padres adoptivos y biológicos.

"Me suelo encontrar con padres que me dicen que lo único que quieren es saber si sus hijos o hijas están vivos o no, y que lo importante para ellos es que sepan que los han estado buscando toda su vida", dijo al diario Jerusalem Post la diputada Nurit Koren, del partido gobernante Likud.

La parlamentaria dijo que actuará para que una comisión especializada vuelva a revisar el asunto y se ofrezcan pruebas de ADN gratuitas con las que probar la relación consanguínea entre posibles familiares.