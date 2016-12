Mallo sobre los siete penaltis en contra del Celta: Es un dato escalofriante

Vigo, 20 dic (EFE).- El capitán del Celta de Vigo, Hugo Mallo, no dudó en calificar de "escalofriante" el dato de siete penaltis señalados en contra de su equipo en las 16 primeras jornadas de la Liga Santander, pero abogó por "no llorar" y centrarse en seguir mejorando.

"Siete penaltis a estas alturas de la temporada me parecen demasiados. Para mí, algunos son rigurosos pero ya está, no hay que llorar ni decir nada. Tenemos que hacer nuestro trabajo y olvidarnos de los penaltis", comentó en rueda de prensa el lateral derecho.

No obstante, el canterano, que regresó a la titularidad en San Mamés tras cumplir su sanción de cuatro partidos, admitió que el penalti señalado anoche por el árbitro Martínez Munuera por falta de Roncaglia sobre Iñaki Williams fue "decisivo" para que su equipo no puntuase frente al Athletic.

"Es una jugada clave que a nosotros nos penaliza mucho. Hasta ese momento el equipo no estaba pasando por apuros defensivos. El penalti y la expulsión marcan un poco el devenir del partido", indicó.

A pesar de sumar una nueva derrota a domicilio, la cuarta en lo que va de campeonato, el defensa considera que el Celta hizo en San Mamés "el mejor partido" de la temporada como visitante, e insistió en que lo único que les faltó fue "matarlo" antes.

Hugo Mallo tildó de "fantástico" el año que está a punto de finalizar, recordando la clasificación para la Europa League diez años después, el pase a los dieciseisavos de final de la competición continental y que siguen "vivos" tanto en Liga como en la Copa del Rey.

"Hemos hecho muchas cosas buenas y hemos dado muchas alegrías. La temporada pasada nos metimos en la UEFA y en esta hemos pasado la fase de grupos. Además, seguimos vivos tanto en la Liga como en la Copa. Creo que ha sido un gran año", manifestó.

Finalmente, y a pesar del resultado favorable que lograron en la Nueva Condomina (0-1), el defensa pidió afrontar el partido de vuelta de Copa contra el UCAM Murcia con la "máxima seriedad" porque "la eliminatoria está encarrilada pero no cerrada, aquí no hay nada hecho, tendremos que hacer nuestro juego para no pasarlo mal".